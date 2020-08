Elodie, insulti pesantissimi in rete ma stavolta la cantante non resta in silenzio e attacca a testa bassa

La cantante Elodie, che sta riscuotendo successi ormai da qualche anno a questa parte grazie al suo immenso talento artistico, sta vivendo anche un’esperienza sentimentale super positiva. Infatti, la sua relazione con il collega Marracash prosegue a gonfie vele, come confessato da lei stessa. Dopo aver trascorso insieme la quarantena, il loro rapporto è migliorato ancora di più e recentemente si è lasciata andare a questa dichiarazione: “Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi”.

Quest'ultima considerazione fa riferimento al fatto che non ritiene sia il momento giusto per creare una famiglia a tutti gli effetti. Dunque, sì ad un legame abbastanza stabile ma niente bebè o matrimonio all'orizzonte. Tralasciando questi aspetti, nelle ultime ore è esplosa una polemica tra l'artista e i seguaci della Lega. Infatti, in un'intervista al 'Corriere della Sera', la Di Patrizi ha detto riferendosi al leader Matteo Salvini: "Un uomo piccolo che offende gratuitamente".















L'ex ministro dell'Interno ha risposto così: "Non la pensi come lei? Sei ignorante". Ora però Elodie è andata oltre ed ha deciso di pubblicare sul suo profilo Twitter tutti gli insulti ricevuti. Un vero e proprio collage di tutti i commenti postati dai suoi hater. I termini utilizzati nei suoi confronti sono stati tremendi, infatti sono presenti offese sessiste e gravissime. La giovane ha preferito non restare dunque in silenzio, mostrando pubblicamente tutti questi contenuti praticamente osceni.















Commentando questi messaggi pieni di attacchi ai suoi danni, Elodie ha affermato: "E noi donne vi mettiamo pure al mondo". Per fortuna puuò sorridere grazie ai trionfi lavorativi. Ha infatti ottenuto qualche giorno fa il disco di platino per 'Andromeda', canzone presentata al 70° Festival di Sanremo, già disco d'oro, con 17 milioni e mezzo di stream e 18 milioni di views. Una vera notizia bomba per la cantante uscita da Amici che in poco tempo è riuscita a conquistare una grande fetta di mercato.









E noi donne vi mettiamo pure al mondo 🤦🏽‍♀️ https://t.co/syh0aa6PT5 — Elodie (@Elodiedipa) August 14, 2020

Per quanto riguarda i tour, ha già cantato in Valle D’Aosta, lo scorso 18 luglio, in occasione del Musicastelle Outdoor 2020, e mercoledì 5 agosto, all’Indiegeno Fest di Patti (ME). Domenica 30 agosto terrà una special performance insieme a Dardust e Mahmood durante il ‘Memorial Alessandro Troiani’ ad Ascoli Piceno, giungerà poi a Catania, giovedì 3 settembre e a Sammichele di Bari, domenica 13 settembre, per il Sammichele Music Festival.

