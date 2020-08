Matilde Brandi presenta le figlie gemelle: ecco Aurora e Sofia, oggi hanno 14 anni

La showgirl Matilde Brandi ha voluto svelare le parti più intime della sua vita, mostrando le sue adorate figlie pubblicamente. Lo ha fatto presentando le sue due gemelle sulle pagine del settimanale ‘Chi’, dove è stata mostrata un’immagine di entrambe. Ed ha anche riferito che proprio per loro ha voluto dire basta alla sua carriera professionale. Anche se l’aiuto di certo non mancava, visto che la suocera e il suo compagno erano disponibili ad aiutarla, ha voluto godersele appieno.

Quelle bambine nel frattempo sono diventate grandi ed oggi sono due adolescenti. La maternità ha rappresentato un momento bellissimo per lei ed ha voluto quindi non perdersi nemmeno un momento. Queste le sue parole eloquenti, che non lasciano spazio a dubbi: "Per loro ho detto no alla carriera". Inoltre, il suo amore nei confronti di Marco Costantini è immenso, infatti anno dopo anno si è rafforzato sempre più, a testimonianza di un rapporto davvero favoloso ed invidiabile.















Nonostante questa relazione sia splendida, non hanno mai deciso di unirsi in matrimonio. Stanno insieme da ben 16 anni, infatti si sono fidanzati nel 2004. Le due ragazze, che si chiamano Aurora e Sofia, hanno raggiunto i 14 anni di età. Matilde ha fatto sapere che non si aspetta assolutamente la proposta da parte del suo partner. Come anticipato prima, nonostante avesse l'opportunità di continuare a lavorare, una volta appresa la notizia della gravidanza ha deciso di staccare.















Queste le parole della donna a proposito di questo argomento: "Avevano due nonne, una tata e un papà sempre presenti, ma io non mi sono mai voluta allontanare da loro. L'arrivo di un bambino cambia la vita, figuriamoci per chi, come me, ne ha avute due assieme". Oggi Matilde Brandi è arrivata a 51 anni, ma non ha nessun rimpianto. Le scelte che ha fatto le rifarebbe ancora. Probabile che in futuro ritornerà in televisione, ma non ne sente attualmente una necessità.









Qualche mese fa la Brandi ha perso il suo amato papà, deceduto l’8 aprile: “Un anno fa te ne andavi tu mamma e ora anno dopo in punta di piedi senza far rumore anche tu Babbo mio hai deciso di raggiungere la mamma”, ha scritto sui social. “Sei stato un guerriero e con lucidità sei arrivato alle tue ultime ore con grande dignità senza mai farci capire che stavi soffrendo non solo per il dolore fisico ma per il dolore di dover lasciare i tuoi figli che vedevi distrutti dal dolore”.

