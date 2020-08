La bellissima Cristina Chiabotto è in vacanza come tantissimi altri vip che si stanno godendo il periodo più interessante dell’estate. In questo momento si trova precisamente in Liguria, nel comune di Paraggi, in compagnia del suo grande amore, ovvero il marito Marco Roscio. Come già notato in precedenti occasioni, i due hanno un feeling straordinario e sono davvero molto felici insieme. Alcune immagini pubblicate dal settimanale ‘Gente’ hanno confermato questo legame fantastico.

Infatti, la conduttrice tv e showgirl si sta divertendo ai massimi livelli in spiaggia. Infatti, a mare Cristina e il coniuge danno vita a bagni decisamente rinfrescanti, coccole e tante risate. Ma non è tutto, infatti a breve la donna potrebbe fare un annuncio roboante che farebbe felicissimi tutti i suoi fan. Mancherebbe veramente pochissimo e poi l’ex modella riferirà a tutti di un evento importantissimo per la sua vita privata e ovviamente anche quella di Marco. (Continua dopo la foto)















Lo stesso settimanale di gossip è convinto che la Chiabotto sia incinta e che molto presto lo annuncerà a tutti. Già circa un anno fa e poi soltanto 30 giorni fa si era parlato della sua presunta dolce attesa, ma non erano mai giunte conferme in merito. Adesso le cose pare siano cambiate e questo rumor sembrerebbe più che attendibile. Nonostante abbia un fisico perfetto, impeccabile, il suo corpo nasconderebbe questa gravidanza, che prima o poi però dovrà essere ufficializzata. (Continua dopo la foto)















‘Gente’ fa riferimento infatti ad un “dolce segreto”. Ma tra circa un mese, ovvero il 21 settembre, Cristina potrebbe comunicare ai suoi fan la lieta notizia. Sarebbe stata scelta quella data perché ricorrerà il primo anniversario di nozze. Occorre dunque pazientare ancora un po’ qualche settimana e poi la situazione sarà decisamente più chiara. Ci sarà nuovamente una smentita o il momento tanto atteso stavolta è arrivato? I suoi ammiratori restano col fiato sospeso in attesa di novità. (Continua dopo la foto)









Era stato il settimanale ‘Oggi’ a ipotizzare per primo la sua gravidanza: “Lato A e lato B sono da dieci e lode. Anche se quelle rotondità sembrano nascondere un dolce segreto. A spasso con un’amica, la sera, indossa un abito a fiori drappeggiato in pancia”. Questi indizi farebbero dunque pensare alla dolce attesa della Chiabotto, visto che si nota un pancino sospetto.

