Continua a fare scalpore la bomba gossip lanciata su Ignazio Moser, avvistato insieme alla meravigliosa attrice Anna Safroncik al Billionaire di Porto Cervo. Vista la crisi sentimentale che ci sarebbe in atto con Cecilia Rodriguez, si è parlato della possibilità che i due si stiano conoscendo in maniera approfondita e c’era già chi ipotizzava un possibile fidanzamento. Pare comunque che per tutta la durata della serata, il giovane si è mostrato molto interessato nei confronti della donna.

Alla fine della serata i due si sarebbero allontanati insieme. Ma adesso esce fuori un'altra novità che sgonfierebbe dunque queste notizie. Se da una parte ci sono ancora coloro che ritengono che Ignazio ed Anna abbiano trascorso insieme la sera al locale di Flavio Briatore, situato in Sardegna, dall'altra è spuntato un rumor di senso completamente opposto. Le ultime indiscrezioni sono state riferite da '361magazine.com'. Andiamo a vedere che cosa è stato annunciato.















A quanto pare tra la Safroncik e il ciclista non ci sarebbe in corso proprio nulla di sentimentale. Alcune testimonianze di persone che si trovavano a quella festa hanno infatti detto che non hanno assolutamente assunto atteggiamenti ambigui e si sono comportati come dei buoni amici e niente di più. Quindi, la news riguardante un presunto flirt è del tutto smentita e anche in modo categorico. E chissà se l'uomo non sia ancora follemente innamorato della bellissima Cecilia.















Nonostante durante la quarantena forzata a causa dell'emergenza sanitaria, Moser e la Rodriguez sembravano essere molto uniti, qualcosa è andato storto successivamente e la distanza nella coppia si è ampliata tantissimo. Non si sa comunque con esattezza se la loro relazione sia terminata definitivamente o ce si sono ancora margini per recuperare il rapporto. Nei prossimi giorni si saprà indubbiamente qualcosa in più; per ora l'unica sicurezza pare essere l'amicizia di lui con la Safroncik.









Tempo fa l’attrice Anna Safroncik ha presentato la sua mamma sui social. Il nome di lei è Lilia Chpakis ed è un’insegnante di danza. Tempo fa è inoltre stata una ballerina dell’Opera di Kiev, in Ucraina, e la sua enorme passione nei confronti del mondo dello spettacolo lo ha successivamente trasmesso alla figlia. Lei fa tanta attività fisica, che le permette di avere un corpo perfetto anche se non è più una ragazza. Il rapporto tra le due è da considerare bellissimo.

