“È diversissima”. Melita Toniolo, ecco chi è la sorella Pamela. Tutti notano

Melita Toniolo, una ‘sexy’ per eccellenza. Lei, dal carattere vispo e dallo sguardo sempre allegro, non a caso soprannominata la Diavolina, dopo la partecipazioe al Grande Fratello 7. Una vera bomba sexy che nel tempo ha modificato vita privata e priorità, mamma a tempo pieno che non per questo ha mai trascurato se stessa. Una donna dalle mille risorse non può che avere una sorella alla sua altezza. Avete mai visto Pamela Toniolo?

Quando un volto diventa celebre, lo saranno quasi sicuramente anche tutte le persone importanti che orbitano intorno a quella figura. I riflettori spostano per un attimo l'attenzione dalla splendida Melita, per illuminare una donna che nella sua vita ha sempre rappresentato un tassello imprescindibile, nonchè fonte di stimolo e di forza.















Lo ha messo in chiaro davanti a tutti Melita in persona, durante un'intervista rilasciata per DiLei. Un percorso di vita nuovo, da quando è diventata mamma, che senza la presenza di Pamela sarebbe stato diverso: "Cerco di parlare molto con Daniel, soprattutto quando non capisce qualcosa o quando si comporta in un certo modo. Cerco di essere tutto quello che una mamma sogna di essere: dolce, simpatica, autorevole… Ma quante volte perdo la pazienza?! Tantissime".















Anche Pamela Toniolo è mamma di due figli, di 9 e 10 anni, e il suo carattere può sembrare letteralmente agli antipodi rispetto a quello della sorella ex gieffina. Discreta, riservata e dedita a conciliare impegno familiari e lavorativi, che Melita ha saputo apprendere anche attraverso il suo esempio. Post a cascata su Instagam dove il rapporto tra le due sorelle diventa un libro aperto da leggere in ogni momento.









E dalle parole riportate su Vanity Fair, Melita Toniolo ha confessato: “La prima persona che ho avvisato per dare la bella notizia è stata mia sorella Pamela, che ha due figlie di nove e dieci anni. Siamo legatissime, anche se lei vive a Treviso e non la vedo spessissimo”. Un rapporto che però sa fare i conti con la distanza e che ha sempre trovato il modo di restare indissolubile.

