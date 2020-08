La notizia annunciata da Maria De Filippi durante ‘Amici Speciali’ ha fatto commuovere milioni di telespettatori e di suoi fan. Parliamo ovviamente di Stash Fiordispino, che diventerà presto papà. Lui e la sua dolce metà Giulia Belmonte si stanno gustando quest’estate, prima di diventare genitori ed assumersi tante responsabilità. Il cantante partenopeo nelle scorse ore ha voluto pubblicare una dolcissima immagine che li ritrae insieme. E i fan sono decisamente impazziti di gioia.

La coppia si sta godendo la vacanza nella meravigliosa Positano e da quando la notizia è diventata di dominio pubblico, spesso e volentieri si immortalano in atteggiamenti intimi e molto affettuosi. Ad esempio la ragazza ha postato in passato l'immagine dell'ecografia ed ha fatto ascoltare il battito del cuore della figlia che nascerà. L'artista campano è al settimo cielo ed ha tanta voglia di condividere il suo entusiasmo con i suoi follower. Vediamo che istantanea ha proposto.















Fiordispino si è quindi immortalato mentre è intento a baciare il pancione di Giulia. Nella didascalia ha scritto: "Le femmine mie", aggiungendo l'hashtag #auguri. Migliaia i mi piace collezionati dal cantante dei The Kolors, che ha potuto leggere anche commenti di questo tenore: "Saprai essere un padre meraviglioso, ne sono convinta", "Siete uno spettacolo", "Mi sono sciolta anche sotto l'aria condizionata", "Siete la dolcezza", "Emozione a mille", "Troppo felice".















Giulia Belmonte è nata ad Atri, un comune situato in Abruzzo. Nata il 13 agosto del 1995, dovrà quindi compiere 25 anni tra qualche mese. Ed è diventata ancora più popolare. Infatti, da quando si è saputo che è la dolce metà del componente dei The Kolors, è salita a 142 mila follower su Instagram, 50 mila in più rispetto a prima dell'annuncio della gravidanza. Giulia è davvero molto bella ed ha gli occhi scuri. Nel 2013, la giovane ha preso parte alla kermesse di bellezza Miss Italia.









Le femmine mie… #auguri

Un mese e mezzo dopo l’annuncio della De Filippi, Stash ha rivelato il sesso del bebè in arrivo. Lo ha fatto sui social e in un modo molto particolare: ha pubblicato un video in cui canta “And I Love Her”, canzone dei Beatles, accompagnato dalla chitarra. Alla fine del filmato, si legge la didascalia inequivocabile: “And I (already) love her” (“Già la amo”). Stash sarà presto papà di una bella femminuccia.

