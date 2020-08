“Che coppia!”. Matteo Bocelli si distrae al mare con lei, famosa e bellissima

Alto, bellissimo e con una voce straordinaria. Lui è Matteo Bocelli, ha appena 20 anni ma di sicuro di lui si sentirà parlare. Dal padre, l’amatissimo tenore Andrea Bocelli, ha ereditato la passione per la musica e per il canto. I due hanno anche già cantato insieme al Teatro del Silenzio di Lajatico, la manifestazione che Andrea Bocelli organizza da 12 anni. Non solo musica, il giovane è un apprezzato e richiestissimo modello.

Basti pensare che lo scorso anno ha posato per una pubblicità ”Guess” in compagnia della star latinoamericana Jennifer Lopez. Nello scatto indossava lo smoking e beveva un drink in compagnia della sexy cantante. Matteo, 20 anni, è figlio del tenore Andrea e dalla sua prima moglie, Enrica Cenzatti. La proposta di posare insieme alla Lopez l’aveva ricevuta in vacanza, incontrando per caso Paul Marciano, co-fondatore del marchio che un mese fa ha deciso di dimettersi dalla carica di presidente esecutivo dell’azienda. (Continua a leggere dopo la foto)















All’inizio pensava fosse uno scherzo. Invece era tutto vero e Bocelli junior è finito sulle copertine e sui cartelloni pubblicitari di tutto il mondo. Il settimanale Gente ha pizzicato a Forte dei Marmi il bel Matteo Bocelli, secondogenito del grande tenore e anche lui cantante, è Carolina Stramare, Miss Italia in carica. I due si dichiarano soltanto amici, ma i paparazzi li tengono d’occhio e immortalano ogni movimento. (Continua a leggere dopo la foto)















Matteo e Carolina sono in spiaggia a Forte dei Marmi e giocano a pallone e lui sembra farsi “distrarre” dalle forme della bellissima Miss Italia. Carolina Stramare è stata eletta Miss Italia 2019, all’epoca dell’incoronazione era fidanzata, ma la storia si è conclusa qualche mese dopo. Le sono stati attribuiti diversi flirt, ma nessuno è stato mai confermato. (Continua a leggere dopo la foto)









Matteo gioca a calcio e a basket, studia al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca e ha già ottenuto apprezzamenti con diverse esibizioni tra cui quelle alla Celebrity Fight Night del 2016 e 2017, e alla David Foster and Friends a Washington nel marzo scorso. Bocelli jr, poi, è molto richiesto in tutto il mondo da importanti brand sia come testimonial sia come performer.

“Rischio tanto…”. Alba Parietti in difficoltà, è lei a spiegare tutto. Cosa sta succedendo