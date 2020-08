“Rischio tanto…”. Alba Parietti in difficoltà, è lei a spiegare tutto. Cosa sta succedendo

Le feste in spiaggia, gli assembramenti, i ragazzi in discoteca: tutti fattori che rischiano di vanificare gli sforzi fatti negli ultimi mesi e far partire una seconda ondata di contagi da Coronavirus. Per questo il Governo è corso ai ripari e, oltre ai messaggi, rivolti soprattutto ai giovani, per mantenere alta la guardia da parte del ministro della Salute Roberto Speranza sono stati disposti tamponi e quarantena per tutti coloro i quali provengono da Spagna, Grecia e Croazia, ritenuti Paesi “pericolosi”.

Ma non tutti sono d'accordo con queste misure. Tra tutti lei, Alba Parietti, che al momento sta trascorrendo le vacanze nella sua casa di Ibiza, la famosa isola delle Baleari meta di milioni di turisti ogni anno. Qui la situazione è tutto fuorché sotto controllo, come ha fatto sapere all'Adkronos l'imprenditore romano Andrea Pelino, proprietario di uno dei locali più noti, il DC10: "Ibiza non è preparata a gestire l'emergenza, la situazione non è affatto chiara. In molti sono rientrati nelle loro città, soprattutto a Roma, positivi al Covid-19 al primo test".















Alba Parietti, però, non è molto preoccupata, anzi, avendo gli anticorpi al Covid-19, ha spiegato all'Adkronos che lei la quarantena e i tamponi non li vuole proprio fare. Di più, Alba ritiene che queste decisioni del Governo siano solo "un modo per disincentivare il turismo fuori dall'Italia". E fa notare come sugli aerei non esista alcun distanziamento sociale e quindi c'è un rischio reale di contagio. La stessa showgirl ha ammesso, in ogni caso, di aver dovuto anticipare il rientro in Italia di 15 giorni "per evitare di finire in quarantena e non poter lavorare".















La decisione di trasferirsi a Ibiza è costata anche diversi insulti ad Alba Parietti, accusata di favorire il contagio. Lei si è però difesa asserendo che nell'isola le discoteche sono chiuse ed i locali chiudono tutti all'una di notte. Inoltre, secondo Alba, tutti rispettano le norme e le disposizioni anti-Covid e la stessa conduttrice e opinionista tv sostiene di non correre alcun rischio, sia perché è immune, avendo sconfitto il Coronaviurs, sia perché frequenta solo amici fidati.









Insomma come sempre Alba Parietti mostra di saper andare controcorrente, anche se stavolta, a dire il vero, la sua posizione potrebbe effettivamente essere considerata fuori luogo. Non tanto e non solo per un rischio più o meno elevato di contagio, quanto per la risonanza che le sue parole potrebbero avere alle orecchie di chi, stanco delle norme anti-Covid, non vede l’ora di disfarsi della mascherina e godersi questa strana, calda estate.

