Mario Balotelli beccato in spiaggia. Lei la mano lì e la situazione ‘precipita’…

Quest’anno i gol di Balotelli con la maglia del Brescia sono stati appena cinque. Ma appena mette piede fuori dal campo Mario torna ad essere super: stavolta è stato beccato in spiaggia a Marbella con una splendida ragazza. Baci infuocati e tanti abbracci tra i due non sono passati inosservati in un luogo così affollato di turisti. E certo Mario Balotelli e questa misteriosa ragazza non si sono fatti intimidire dall’essere in un luogo pubblico.

Pare che tutto sia nato così, per caso, in pochi minuti all'ingresso di uno stabilimento balneare: uno sfiorare di corpi, uno scambio di sguardi e via, la passione prende il sopravvento. Ad immortalare le effusioni tra Balo e la bella ragazza è stato il settimanale Chi e le foto hanno iniziato a girare, confermando uno dei punti di forza del giocatore che ha fatto sognare milioni di tifosi: il gol… con le ragazze.









Foto tratta dal settimanale "Chi"

Mario Balotelli ha da poco compiuto i 30 anni e, nonostante i suoi numerosi flirt al momento pare sia single. La storia con la ragazza di Marbella non dovrebbe essere nulla di troppo serio. "Ovunque si trovi si gode il suo essere single facendo casting tra le bellezze locali" si legge sul noto settimanale. Ma se il campo quest'anno non gli ha dato grandi soddisfazioni e da più parti si pensa che la sua parabola sia ormai discendente, SuperMario non sembra troppo preoccupato.









Foto tratte dal settimanale "Chi"

E mette al primo posto gli affetti familiari: nel giorno del suo compleanno, il 12 agosto, ha inviato un messaggio a suo fratello Enock: "io e te nel bene e nel Male nei soldi e nella povertà auguri a me e ti amo fratellino mio". Dopo la storia con Raffaella Fico, dalla quale ha avuto anche una figlia, Pia, Mario Balotelli ha avuto il suo secondogenito, Lion, da un'altra donna, Clelia. Poi stava quasi per finire sull'altare con Fanny Neguesha, ma alla fine tutto è saltato. Ora dunque, mentre il 30enne aspetta una chiamata da squadre come Cluji e Fenerbahce, via libera alle storie estive con belle ragazze, queste sì una costante nella vita di Balotelli.









Macchine potenti, belle donne, qualche bravata di troppo fuori dal campo, e sempre meno incisivo sul rettangolo di gioco. La vita di Mario Balotelli sembra un flipper di emozioni e storie, una centrifuga in cui tutto viene rimescolato e in cui la parola “moderazione” sembra essere sconosciuta. E pazienza se lo stesso si domanda ancora: “Why always me?”, “Perché sempre io?”. Forse, per chi conosce i suoi sali scendi, i suoi eccessi e le sue “balotellate” la risposta non è così misteriosa.

