Cristel Carrisi, la decisione ‘estrema’ scatena le voci: “È successo con Al Bano”

Non è passata inosservata la decisione di Cristel Carrisi, la figlia di Albano Carrisi e di Romina Power, di cancellarsi dai social. Cristel stra trascorrendo le vacanze insieme alla sorella Romina Jr, al marito e ad alcuni amici. Il gruppo si divide tra la Croazia e la Grecia ma lontano sembra esser l’idea di trascorrere qualche giorno insieme al papà che si trova in Puglia.

Una decisione che ha fatto chiacchierare il gossip, perché pare che dietro il motivo dell’addio ai social ci sia proprio una discussione con il padre Al Bano. Neanche il cantante ha fornito spiegazioni e fino a questo momento le ultime dichiarazioni sulla figlia Cristel riguardavano solo la grande gioia di diventare nonno (Cassia Ylenia, nata il 10 agosto 2019). (Continua a leggere dopo la foto)















Nata dal matrimonio di Al Bano con Romina, la giovane Cristel ha ereditato il talento artistico dei genitori, creandosi una carriera nel mondo dello spettacolo. Nel 2013 è stata inviata per il programma Mission, assieme al padre e alla sorella Romina junior Jolanda, nei campi profughi per i rifugiati politici dell’UNHCR in Giordania; la loro esperienza è stata trasmessa su Rai 1 il 4 dicembre 2013. (Continua a leggere dopo la foto)















Per la stessa rete, dal 28 marzo al 25 aprile 2014, ha partecipato a La pista, talent show condotto da Flavio Insinna, nel ruolo di coach e caposquadra del gruppo di ballo Con-fusione. Nell’inverno dello stesso anno è protagonista assieme alla sua famiglia del docu-reality Casa Carrisi, in onda su Telenorba e ha condotto anche il programma culinario Cucina Cristèl. (Continua a leggere dopo la foto)









Nel 2015 ha condotto la 58ª edizione dello Zecchino d’Oro insieme a Flavio Montrucchio e ha preso parte alla seconda edizione di Top – Tutto quanto fa tendenza, magazine di moda e tendenze in onda in seconda serata su Rai 1, nel ruolo di inviata e co-conduttrice. Nel 2018 ha annunciato la fine della sua carriera musicale.

Annjeanette, 308 kg sulla bilancia. Ma ora, dopo Vite al Limite, è irriconoscibile