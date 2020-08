Grandiosa novità in vista per Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Dopo essere stati molto lontani ed aver vissuto molte incomprensioni, complice anche l’ingombrante presenza di Romina Power, adesso sono tornati ad essere molto vicini e ad avere un feeling invidiabile. La showgirl ha riconquistato nuovamente l’importanza che voleva nella tenuta di Cellino San Marco e addirittura le ultime indiscrezioni fanno riferimento ad un evento che avrebbe del clamoroso.

A riferire questa notizia bomba è il settimanale 'Nuovo', che è riuscito ad intervistare un amico dell'artista pugliese. Questa persona ha fatto una confessione roboante, che ha colto tutti di sorpresa. A quanto pare, sia il cantautore che Loredana avrebbero preso una decisione veramente molto importante per il loro futuro. I fan sono increduli dinanzi a tutto questo, ma anche estremamente felici di questa riappacificazione definitiva. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.















In esclusiva per il settimanale di gossip, diretto da Riccardo Signoretti, questa fonte molto attendibile ha riferito: "Il prossimo passo saranno le nozze…". Quindi, Carrisi e la Lecciso sarebbero pronti a fare il grande passo unendosi in matrimonio. I diretti interessati non hanno rilasciato commenti in queste ore, quindi nessuna certezza può ancora esserci. Ma l'ipotesi che possano salire sull'altare ha mandato evidentemente in visibilio i sostenitori della coppia, impazziti di gioia.















'Nuovo' ha anche fatto un'altra rivelazione altrettanto scottante, che riguarda il presunto litigio avuto tra la stessa Loredana e il figlio di lui, Yari Carrisi. La lite sarebbe stata davvero furibonda e l'uomo ha deciso di lasciare immediatamente Cellino San Marco per stare insieme a sua madre Romina, che attualmente si trova in Croazia. Stando ai rumors fin qui trapelati, la Lecciso sarebbe stata accusata da Yari di aver tentato di boicottare tutti i suoi progetti di natura artistica.









Il settimanale ha scritto: “Secondo gli amici, tra i due ci sarebbe stata una lite che ha spinto il giovane a lasciare Cellino e a fare tappa in Croazia per raggiungere mamma Romina”. Nelle scorse ore il conduttore Giletti ha difeso Al Bano dalle critiche ricevute: “Ha conosciuto la fame e la fatica, non ha dimenticato il suo passato e non parla per offendere la gente”.

