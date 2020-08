Nel 2008 si chiamava Amanda Kay e già tentava già allora di sfondare nel mondo della musica. Il primo progetto della giovane, L’EP Amanda, é stato cancellato dal web e sono rimosse le tracce. Ma in queste ore, sempre sul web, sono comparse le foto risalenti al 2008 dove quella che oggi è una delle cantanti più seguite dalla nuova generazione è completamente diversa

Oggi, infatti, quella ragazzina dal volto acqua e sapone si chiama Ava Max ed è molto diversa. Pare che la cantante si sia sottoposta a diversi interventi chirurgici. A giudicare dalle foto pubblicate Ava Max ha rifatto le labbra e il seno. Oltre a quello sull'aspetto fisico, è scoppiato un caso anche sull'età della cantante. Molti fan infatti sostengono che Ava non sembri una 12enne in quelle foto pubblicate in rete e che dimostri almeno tre o quattro anni di più.















"Ma non ha 12 anni! Sono almeno 16 e forse anche di più, sta mentendo". "Adesso è chiaro che lei è nei suoi 30!" "Il suo My Space è la cosa più 2006 che io abbia mai visto e lei in quelle foto ha almeno 16 anni", hanno scritto i fan commentando le foto pubblicate sul web in queste ore. Ma chi è Ava Max? Pseudonimo di Amanda Ava Koci (Milwaukee, 16 febbraio 1994), è una cantante statunitense.















Ha iniziato a riscuotere successo con il singolo Sweet but Psycho, pubblicato nel 2018, che si è inserito tra i primi posti delle classifiche di diversi paesi. Ad aprile 2018 ha pubblicato il brano promozionale My Way, prodotto da Cirkut. Il primo singolo ufficiale, Sweet but Psycho, è stato pubblicato il 17 agosto 2018. Il singolo ha da subito scalato le classifiche svedesi, fino a diventare il brano numero uno nel paese nell'ottobre successivo; finirà per conquistare la vetta delle classifiche in diciannove paesi, fra cui Germania e Regno Unito.









Negli Stati Uniti invece il singolo è arrivato alla 10ª posizione della Billboard Hot 100. Il 29 luglio 2020 la cantante ha annunciato che il suo album di debutto, intitolato Heaven & Hell, sarà messo in commercio il successivo 18 settembre. Il 31 luglio ha pubblicato il singolo Who's Laughing Now, in contemporanea con il relativo videoclip.

