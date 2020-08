Una splendida notizia per una delle conduttrici più amate e allo stesso tempo criticate in Italia. Stiamo parlando ovviamente di Barbara D’Urso, che adesso è letteralmente al settimo cielo. Sua sorella Eleonora aspetta infatti un bebè ed è stata proprio quest’ultima ad annunciarlo ufficialmente con una foto pubblicata sul noto social network Instagram. La famiglia D’Urso dunque diventerà ancora più grande. Questo è sicuramente uno dei momenti più belli vissuti ultimamente da Barbarella.

Certo, la felicità maggiore è indubbiamente di sua sorella, che avrà la possibilità di veder crescere per 9 mesi il feto nella sua pancia e coronare il sogno di diventare mamma. Eleonora non ha avuto figli finora, quindi per lei si tratterà del primo in assoluto. Non è ancora dato sapere con esattezza quale sia il sesso. L’attrice si è semplicemente mostrata in dolce attesa ed ha deciso di scrivere una simpatica didascalia che è stata accolta favorevolmente dai suoi tanti follower. (Continua dopo la foto)















Nel commento a corredo dell’immagine emozionante ha dunque scritto: “A quanto pare, scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto. Laureanda panzuta”. Eleonora e Barbara hanno un legame davvero molto bello ed indissolubile e proprio nella scorsa stagione di ‘Domenica Live’ la presentatrice l’ha ospitata in trasmissione. Quella è stata l’occasione giusta per far vedere a tutti gli italiani quanto sia bello il rapporto costruito negli anni dalle due sorelle. (Continua dopo la foto)















Le due hanno inoltre condiviso un’esperienza fantastica a livello professionale. Hanno lavorato fianco a fianco durante la fiction televisiva ‘La Dottoressa Giò’. Ricordiamo infatti che Canale 5, più di un anno fa, ha fatto un regalo speciale trasmettendo la nuova stagione della serie a distanza di circa 20 anni dall’ultimo episodio. Durante le riprese Eleonora e Barbarella hanno mostrato un feeling straordinario. Adesso la fantastica notizia che le avrà fatte letteralmente impazzire di gioia. (Continua dopo la foto)









Intanto, tra poche settimane Barbara D’Urso tornerà in onda con i suoi programmi, ovvero Pomeriggio 5, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso. Ma prima ancora un po’ di relax per la regina degli ascolti di Cologno Monzese che, come vediamo da Instagram, sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza. Una volta terminati questi giorni di relax per lei si prospetta un autunno molto intenso.

“Sono andati via insieme…”. Ignazio Moser e la bellissima attrice, lo scoop esplode