Dopo tante voci e indiscrezioni che parlavano di rottura ecco che a svelare tutti i retroscena e le ragioni di quello che è stato sicuramente un momento difficile per i due ci ha pensato Gabriele Parpiglia sull’ultimo numero del settimanale Chi.

Il gossip è nato dal momento che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si vedevano più insieme, né sui social né dal vivo. Lei a Capri con la sorella Belen e lui a Forte dei Marmi, che la coppia non stesse vivendo il suo periodo migliore era ben evidente. Poi, però, tutto è stato ricucito e la bella modella argentina è volata in Sardegna per una vacanza insieme al suo compagno. Un riavvicinamento che è stato confermato non solo da una foto pubblicata su Instagram dei due insieme, ma anche da messaggi d’amore che i fan aspettavano da tempo. (Continua dopo la foto)















Ma quali erano i motivi che avevano allontanato i due? “La gelosia di lei, l’insicurezza di lui, il timore di perdersi per il caos della vita” si legge sulla rivista. Tutto ciò a spinto Cecilia ed Ignazio a litigare per ore al telefono, fino al rischio di rovinare un legame che, formatosi sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, appariva saldissimo. “Mi è mancata troppo, non avrei resistito tutta l’estate senza di lei, nemmeno un minuto in più”, ha detto Moser. (Continua a leggere dopo la foto)















Prima la scintilla al Grande Fratello Vip, poi una relazione sempre più intensa, giorno dopo giorno, che ha fatto appassionare milioni di fan a colpi di post sui social e messaggi dolcissimi, fino alla decisione di andare a convivere insieme a Milano. Poi la notizia che i due si trovavano in vacanza in due località diverse aveva fatto precipitare tutto: era evidente che c’era una crisi. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Buon giorno #summer #selfie Un post condiviso da Anna Safroncik (@annasafroncik) in data: 5 Ago 2020 alle ore 1:51 PDT

E adesso a lanciare una nuova bomba ci ha pensato Oggi nel numero in edicola in un articolo di Alberto Dandolo. Il giornalista ha assicurato che tra modella argentina e il trentino la storia è “ufficialmente terminata”, ma spiffera anche che Ignazio avrebbe lasciato il noto locale Billionaire in Costa Smeralda al fianco di una bellissima attrice: “Ieri notte Ignazio ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente e scatenata. Solo un fuoco di paglia o l’inizio di un nuovo amore? Ah, saperlo…“.

