“Fai schifo! Per 20 euro…”. Francesco Facchinetti, furia contro il vip: “Ricco, famoso e fai una roba del genere”

Francesco Facchinetti è un fiume in piena sui social. Una rabbia quasi incontrollata a causa di un personaggio famoso che lo ha fatto innervosire non poco. Nonostante questa persona abbia grandi capacità economiche, lo ha accusato di essere spilorcio e di aver chiesto addirittura uno sconto. Attraverso alcune storie postate sul social network Instagram, l’artista ha dunque denunciato quando accaduto ma ha deciso di non voler fare il nome del vip, che resterà quindi un mistero.

Durante le stories fatte durante la sua vacanza in Costa Smeralda, Facchinetti ha affermato di essere “allibito e sconcertato” da questa vicenda. In particolare ha detto: “Qui capita spesso di uscire, di andare in qualche locale e di incontrare un sacco di personaggi famosi. Prima ero in un posto, con me c’era un personaggio molto ricco e molto famoso, era di fianco al mio tavolo, è arrivato il conto e ha chiesto lo sconto. Ma come ca…o fai a chiedere lo sconto in un momento come questo?”. (Continua dopo la foto)















L’uomo ha proseguito, affermando: “La gente sta fallendo, i ristoranti stanno fallendo e tu che sei ricco e che puoi permetterti di pagare e lasciare la mancia chiedi lo sconto? Mi fai schifo!. Questo messaggio va a tutti i personaggi famosi che chiedono lo sconto, che vogliono le cose regalate. Pagate! Dovete pagare di più degli altri. Odio gli spilorci aridi e taccagni, fai il figo e poi chiedi 20 euro di sconto. Una volta chi era ricco pagava per tutti. Ora sei ricco e famoso e non vuoi pagare nulla”. (Continua dopo la foto)















Francesco Facchinetti ha proseguito il suo attacco contro questo soggetto, aggiungendo: “Che pena, che disagio. Hai lo yacht privato, jet privato, villa con piscina, le carte nere nel portafoglio, spendi migliaia di euro di champagne in discoteca e poi chiedi 20 euro di sconto perché sei famoso? La verità è che fai pena. Sei il nulla cosmico. Non dirò il nome, posso dire che questa persona ha milioni e milioni di fan che gli vogliono bene e che sicuramente non sanno quanto è arido di cuore”. (Continua dopo la foto)









L’ex dj ha concluso il suo intervento sul popolare social network, affermando ancora: “Lasciamo che il karma faccia il suo corso”. I suoi fan sono comunque rimasti incuriositi da questa storia e avrebbero voluto sapere chi sia questa persona tanto criticata da Francesco. Chissà se non sarà proprio il diretto interessato a farsi vivo per difendersi da queste stoccate.

