“Molla tutto e se ne va”. Romina Power, bomba da Cellino San Marco. Quello che ha visto in quella casa…

Romina Power ha trascorso il lockdown per l’emergenza Covid, nella tenuta di Cellino San Marco, mentre in una casa poco distante dalla sua c’erano l’ex marito, Al Bano Carrisi, e la sua attuale compagna, Loredana Lecciso. Com’è da sempre noto a tutti, tra Romina e Loredana non è mai scattata alcuna scintilla di simpatia, e fino all’ultimo i fan più affezionati hanno sperato in un ritorno di fiamma fra Romina Power e Al Bano. Ma adesso che l’allarme Coronavirus sembra essersi attenuato, Romina ha lasciato la tenuta di Cellino San Marco. Al Bano e Romina hanno donato la vita a 4 figli, infatti proprio in occasione del lockdown a fare compagnia alla Power c’è sempre stato Yari, l’unico figlio maschio tra i 4.

C'è da dire che mentre Romina Power lascia la tenuta di Cellino San Marco, qualcuno tira un gran sospiro di sollievo, indovinate chi… Ma Loredana Lecciso ovviamente, che a quanto pare non si sentirebbe mai totalmente a proprio agio in compagnia del proprio compagno e della sua ex moglie. Tra Romina Power e Al Bano, ad oggi, intercorrerebbe un rapporto di pace e serenità, volto al loro lavoro in ambito musicale, infatti il cantante pugliese sarebbe felice e contento nella sua love story con Loredana Lecciso. Una volta concluso il lockdown italiano, Romina Power si è comunque trattenuta in Puglia, nella tenuta Cellino San Marco, per due principali motivazioni: 1. perché impossibilitata a fare ritorno America a causa della situazione disastrosa inerente al Covid; 2. per elaborare la perdita dell'amata sorella Taryn.





























Adesso però un plot twist interessante ha dato uno scossone alla routine triangolare Lecciso-Al Bano-Power, Romina ha infatti deciso di togliere le tende e di andarsi ad accomodare dalla figlia Cristel. Un forte sospiro di sollievo è stato tirato Loredana Lecciso, che a quanto pare non si sentirebbe mai totalmente a proprio agio in compagnia del proprio compagno e della sua ex moglie. Il settimanale ‘Nuovo’ racconta di una presunta lite tra Loredana Lecciso e il figlio di Al Bano e Romina Power, Yari. La burrasca sarebbe nata mentre si parlava delle ambizioni artistiche del figlio di Al Bano. Infatti dopo il litigio Yari avrebbe deciso di lasciare la tenuta e di raggiungere la madre a casa della sorella Cristel. Adesso che Al Bano e Loredana Lecciso si sono riappropriati di casa loro, possono fiondarsi a progettare il futuro. In che modo? (Continua dopo le foto)









Il progetto in ballo, stando a quanto riferito dal settimanale ‘Nuovo’, punterebbe diretto al matrimonio. Chissà se la Lecciso si mostrerà mai al pari della Power, Romina è infatti una donna forte e indipendente che da sempre sposa ideali moderni e importanti. “Mi ha sempre dato fastidio che la gente rimuovesse il mio cognome. Quando un presentatore annunciava ‘Al Bano e Romina’ io aggiungevo sempre ‘Power'”.

