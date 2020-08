“Ci siamo sposati in pochi minuti”: l’attore, 60 anni, e la bella collega di 28 sono marito e moglie

Era vero: il famosissimo attore che il 17 agosto compirà 60 anni si è sposato in gran segreto con la bella collega 28enne. Per lui è il terzo matrimonio ma questo, che era stato anticipato nei giorni scorsi ma senza avere alcuna conferma dai diretti interessati, è stato celebrato in circostanze a dir poco particolari data l’emergenza sanitaria, come spiega lui in un’intervista al settimanale “Oggi”, in edicola da domani.

“Ci siamo sposati il 30 luglio, via Zoom. Abbiamo chiamato un giudice di pace e l’abbiamo fatto qui in casa in pochi minuti. Con noi c’erano i miei due figli e il fratello di Leila”, ha raccontato il divo aggiungendo che l’officiante era collegato in videochiamata. L’attore è sicuro che questa volta è quella giusta: “È la donna della mia vita. E pensare che ci siamo conosciuti all’uscita di un cinema”. (Continua dopo la foto)















E così Leila George, 28 anni e figlia di due famosi attori, Greta Scacchi (“Presunto innocente”) e Vincent D’Onofrio (“Full metal jacket”, “Law&Order”) è diventata la terza moglie di Sean Penn, che in passato è stato sposato con Madonna (1985/1989) e Robin Wright (1996-2010). Da quest’ultima relazione sono nati i due figli, Hopper, 26 anni. e Dylan, 28. I due neo sposini fanno coppia dal 2016. Stanno insieme nella vita privata e a fianco nelle battaglie sociali, tra filantropia e impegno per gli altri. Ma la loro storia è sempre stata vissuta lontano dai riflettori. (Continua dopo la foto)















Non esistono, almeno per ora, foto delle nozze, ma Leila George ha pubblicato una foto insieme a Sean Penn lo scorso 9 agosto con indosso la mascherina: “Sono molto orgogliosa di essere la prova che possiamo superare questo periodo senza perdere i momenti speciali della vita, mentre siamo al sicuro e proteggiamo le nostre comunità. E sono grata di aver avuto l’opportunità di lavorare al fianco di persone che amo. Sono una ragazza felice, molto fortunata”, la didascalia. (Continua dopo foto e post)











Il rumor delle nozze era esploso qualche giorno fa, dopo un annuncio social di un’amica dei due, con tanto di foto di anelli: “Siamo così felici per il matrimonio di Leila George e Sean Penn”. Il post, poi rimosso, è apparso sul profilo di Irena Medavoy, moglie del produttore di “Black Swan” Mike Medavoy. Insieme al sentito messaggio, anche scatti della coppia di attori, tra cui uno che mostrava un paio di anelli di nozze. E come se non bastasse, fra i commenti anche le congratulazioni di Rosanna Arquette e Josh Brolin.

