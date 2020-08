“Insieme”. Stefano De Martino vola a Ibiza ma non è solo: la ‘prova’ sui social

La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è cosa ormai nota, ma i gossip sui due non accennano a placarsi. Secondo i rumor la showgirl argentina lo avrebbe lasciato dopo aver scoperto un flirt tra il ballerino e la conduttrice Alessia Marcuzzi, cosa smentita da entrambi.

Poi ci aveva pensato Chi a rimettere il dito nella piaga, pubblicando una serie di foto di un vecchio servizio fatto proprio da Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: "Se all'inizio l'atmosfera era 'freddina' sul set – raccontava il settimanale – dopo poco tutto cambia ed ecco le immagini del backstage, mai viste, che raccontano un'altra storia. Alessia sussurra dietro le quinte che 'Stefano è davvero un bonazzo'". "Insieme con lo staff del giornale si decide per una cover dove De Martino mostri la sua fisicità, senza sottintesi, a petto nudo punto".















Nelle scorse ore Chi aveva lanciato la bomba. Stefano De Martino sta cercando di riconquistare Belen. Almeno questo è quello che dicono gli amici del conduttore di Made in Sud sentiti dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini.

"Da un lato, Belen 'ha congelato' dopo due soli weekend Gianmaria Antinolfi, corso a piangere dalla sua ex Mariela, e ha rifilato un due di picche al sex symbol dell'estate, l'attore e modello Michele Morrone (quest'ultimo ha provato a contattare anche Cristina Buccino). Dall'altro lato, De Martino non ha avuto nessun ritorno di fiamma con Emma Marrone (che ha ripreso a frequentare il modello Nikolai Danielsen), ma le sta provando tutte per tornare con la ex moglie. Dinanzi a lui, però, c'è un muro insuperabile. Un muro su cui Belen ha scritto: 'Nessun perdono'", si legge su Chi.















A quanto pare, però, ora Stefano De Martino si sta divertendo in compagnia di una persona. No, nessun gossip, nessuna donna, il conduttore si trova a Ibiza insieme a un altro famoso diventato da poco single: Daniele Scardina, pugile ed ex fidanzato di Diletta Leotta.









Come riporta 361magazine.com, i due hanno passato un’intera serata insieme. “Sul profilo Instagram del pugile, Daniele Scardina, nelle storie, c’è una foto che lo ritrae insieme a Stefano de Martino. Il pugile, infatti, dopo essere stato in Sardegna, cercando di riconquistare il cuore di Diletta, pare sia tornato in Spagna, a Ibiza. E Stefano ha portato Santiago dalla mamma, Belen Rodriguez, che si trova a Ibiza”, si legge sul sito.

