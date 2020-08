Tra poche settimane Barbara D’Urso tornerà in onda con i suoi programmi, ovvero Pomeriggio 5, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso. Ma prima ancora un po’ di relax per la regina degli ascolti di Cologno Monzese che, come vediamo da Instagram, sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza.

Beh, può piacere o meno, ma una cosa è certa. Anzi due: non solo la conduttrice di punta di Mediaset trova sempre il modo per fare parlare di sé, ma a 63 anni vanta un fisico da urlo. Anche se non gode della simpatia di tutti, certamente in quanto a bellezza non le si può dire nulla. Basta guardare i suoi ultimi scatti in costume da bagno pubblicati sul suo profilo che ovviamente è seguitissimo. Carmelita vanta curve e un fisico mozzafiato da vera sportiva.















Merito della danza, a cui ha sempre detto di non poter rinunciare, ma anche della boxe, disciplina che da poche settimane Barbara D’Urso ha iniziato a praticare, come testimoniano alcune Storie di Instagram pubblicate un mese fa. Insomma, anche questa in estate 2020 la presentatrice campana ha dimostrato di avere un corpo invidiabile. Ma c’è una domanda che i suoi fan si fanno da tempo: è single o no?

















Anche se in tv come su Instagram Barbara D'Urso è una che si sbottona facilmente, questo lato della sua vita privata resta tale. Naturalmente il gossip non le dà tregua e forse anche per questo motivo ha deciso di spiazzare tutti presentando a sorpresa il suo "nuovo fidanzato" in una delle sue ultime foto social.









Visualizza questo post su Instagram Buonanotte da me e dal mio fidanzato 🐶😜 #rideresempre #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 10 Ago 2020 alle ore 12:13 PDT



“Buonanotte da me e dal mio fidanzato”, ha scritto la conduttrice nella didascalia del post che la ritrae a letto, struccata e assonnata, in compagnia di un buffo peluche che, come detto, lei presenta come suo fidanzato. Insomma, con la sua ironia, Barbara ha voluto inviare una frecciatina a tutti coloro che continuano ad attribuirle flirt e relazioni. A quanto pare, dunque, è single anche se tra i commenti non mancano quelli di chi vorrebbe essere al posto di quel cane.

