“Solo pura finzione”. Nina Moric e Fabrizio Corona, lei scopre gli altarini: tutta la verità

Fabrizio Corona si è racconta dopo il carcere in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi parlando della famiglia e della sua vita. Carlos, il figlio avuto da Nina Moric ha da poco compiuto 18 anni, un compleanno celebrato con tutta la famiglia riunita. “Per questo compleanno ho voluto che intorno a lui ci fossero tutte le persone che ama – aveva confessato Corona- L’ultima volta che sono stato in carcere, da marzo a dicembre dell’anno scorso, è stata la più difficile di tutta la mia vita perché mio figlio, che già aveva affrontato problemi psicologici legati a me e alla madre, ha avuto un vero e proprio crollo”.

"Con Nina avevo già ricomposto la famiglia due anni fa – ha spiegato -, quando le ho riportato Carlos e le ho fatto riavere l'affidamento congiunto. Adesso che siamo di nuovo tutti insieme, mio figlio è un'altra persona, ha ritrovato il benessere fisico, psicologico e ha ricominciato a sorridere".















Nei giorni scorsi la famiglia si era presentata al completo riunita sul divano in una abbraccio e alle spalle sempre lei, la scritta a neon "Amore". Il messaggio di Fabrizio recitava: "Amore. Per i tuoi 18 anni solo amore. Tanto amore per te da noi. Anche se sei diventato grande rimani il nostro cucciolo. @nina__moric @carlosmariacoronathereal @ il bimbo è Hector @nathanpersonaltrainer". Sebbene i due al momento sembrassero uniti, proprio per amore di Carlos, la situazione pare sia ben diversa.















A confermarlo è la stessa Nina Moric in una serie di commenti su Instagram. Un duro sfogo: "Ma lui non ma nemmeno se stesso, ecco perché non riesce ad amare nessuno. Purtroppo mi dispiace tantissimo alla fine è un uomo solo. Spero che Carlos non rimarrà deluso", ha scritto la Moric.









Raccontando ancora della situazione con Fabrizio Corona, Nina Moric ha parlato di: “pura finzione” e “delirio di onnipotenza”. La modella croata poi continua: “Finalmente abbiamo smesso di fingere. Se solo potessi parlare aprirei un vaso di Pandora”.

