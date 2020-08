Barbara D’Urso attualmente sta ricaricando le batterie prima di lavorare duramente a partire da settembre. Nonostante non la si veda in televisione in virtù delle ferie estive, lei è sempre vicina ai suoi fan grazie ai social network e in particolare ad Instagram. Qui condivide molti aspetti della sua vita quotidiana e non sono mancate in diverse occasioni anche polemiche per alcune sue foto che non sono state gradite da alcuni utenti. E qualche ora fa ha postato una storia social.

Ciò che ha mostrato a migliaia di follower non è indubbiamente passato inosservato e ha fatto entusiasmare la maggioranza dei suoi seguaci. Ha ricevuto infatti una cosa davvero molto particolare, che ha emozionato la conduttrice televisiva e non solo. Barbarella dunque fortunatamente non è costretta a fare i conti solamente con gli haters, ma ha in suo supporto tanta gente che non vede l’ora di rivederla all’opera nel piccolo schermo. Ma vediamo cosa ha mostrato la donna. (Continua dopo la foto)















La D’Urso ha ricevuto dunque una sorpresa veramente speciale. Si tratta di un meraviglioso regalo, che ha poi immortalato pubblicamente. Ha fatto vedere a tutti alcuni pacchi, non svelando però i contenuti degli stessi. Si è semplicemente lasciata andare a questa considerazione: “Ma la meraviglia di questi regali che ho ricevuto?”. I fan vorrebbero saperne di più, anche per capire chi sia questo mittente sconosciuto. Ma non sono stati aggiunti ulteriori dettagli sui favolosi doni. (Continua dopo la foto)















La sua amica Marta Flavi ha fatto rivelazioni scottati sulla vita privata di Carmelita: “Cerca l’amore vero, ma è piena di impegni”. In questi giorni Barbara si sta riposando prima di riprendere la conduzione di ben quattro programmi a cui dovrà riserverà la maggior parte delle sue energie, per almeno 10 mesi. Lei, intanto, ci scherza su e, ai suoi fan, ha mostrato divertita la foto del suo “nuovo fidanzato”. All’orizzonte non sembra esserci quindi assolutamente un nuovo partner. (Continua dopo la foto)









Nonostante Barbara sia dotata di una bellezza smisurata e soprattutto naturale, la conduttrice è stata ugualmente accusata di essersi servita di Photoshop per alterare uno dei suoi ultimi scatti su Instagram. L’accusa è arrivata direttamente da Gabriele Montuori, ex alunno de Il Collegio. L’ex studente del reality ha spiegato su Instagram che nella foto si possono vedere chiaramente quattro dita del piede, invece che cinque.

