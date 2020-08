Fiocco rosa: è nata la loro prima figlia. Che è anche una nipotina (super) vip

“Siamo entusiasti di annunciare la nascita di nostra figlia Lyla Maria. Non potremmo essere più felici e ci sentiamo estremamente benedetti”. Così, con questo breve messaggio condiviso via Instagram l’attore ha annunciato l’arrivo della sua prima femminuccia, che oltre a essere figlia vip è anche una nipotina (super) vip.

Poi, per tranquillizzare tutti, il protagonista dei “Guardiani della Galassia” ha aggiunto, accompagnato l’annuncio con due estratti dalle Sacre scritture: “La mamma e la bambina stanno entrambe bene”. La piccola si chiama Lyla Maria e oltre a essere la prima erede di Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger, ha reso il mitico Arnold nonno per la prima volta. A confermare il lieto evento, anche Patrick, fratello della scrittrice, che ha espresso la sua gioia in un video di Entertainment Tonight. (Continua dopo la foto)















L’attore e modello, che assomiglia moltissimo a papà Arnold, ha fatto sapere che la sorella Katherine sta bene e mostrato anche un piccolo regalo per la nipote con un fiocco rosa. L’annuncio della nascita di Lyla Maria arriva a poca distanza dal primo anniversario di nozze della coppia. Il divo di Hollywood e la scrittrice infatti si erano sposati appena un anno fa e a sorpresa l’8 giugno 2019. (Continua dopo la foto)















Chris Pratt è già padre di Jack, nato nel 2012 dal precedente legame con la collega Anna Faris. con cui è stato sposato dal 2009 al 2017. Con Katherine la relazione è nata nell’estate 2018, l’anno dopo che l’attore ha detto addio alla moglie. Nonno Arnold Schwarzenegger per ora non ha commentato la nascita ma secondo alcune fonti lui e la moglie Maria Shriver sarebbero molto felici per l’arrivo della nipotina. (Continua dopo foto e post)











“Sapevano che avrebbero avuto una femmina ed erano eccitatissimi. Kat ha avuto una gravidanza semplice e, oggi, spera in una convalescenza rapida. Al momento, va tutto bene”, ha svelato una fonte a People. Intanto i neo genitori hanno condiviso la prima foto della piccola. Katherine ha postato su Instagram uno scatto che ritrae le sue mani intrecciate con quelle della neonata e di Chris Pratt.

