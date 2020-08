“Ho avuto tanta paura”. Francesca Cipriani, parole inaspettate sulla sua salute

Soltanto alcune settimane fa la showgirl Francesca Cipriani è stata al centro di una vicenda abbastanza particolare. Infatti, mentre era intenta a farsi scattare alcune foto durante uno shooting fotografico, sono intervenuti i vigili. Visto che era in intimo, erano giunte alcune segnalazioni da parte dei passanti, che volevano la sospensione dello stesso. La donna è stata in grado di convincere gli agenti, che hanno dunque accettato le motivazioni evitandole di comminare una multa.

Nelle ultime ore ha invece dato vita ad alcune storie Instagram, che hanno messo tutti in allarme. Le sue affermazioni social hanno tenuto tutti davvero con il fiato sospeso perché ci sarebbero alcune problematiche di natura fisica. La Cipriani l’abbiamo sempre conosciuta per il suo modo di fare decisamente allegro e solare, ma stavolta il sorriso è stato messo da parte, vista la situazione. Vediamo cosa ha detto Francesca e perché c’è grande timore. (Continua dopo la foto)















Stando ad alcune indiscrezioni riportate da ‘Il Sussidiario.net’, il personaggio televisivo non è stato bene in questi giorni e ha temuto che potesse esserci stato qualcosa di serio. Infatti, pare proprio che si sia dovuta sottoporre anche al tampone per capire se avesse contratto il coronavirus. Ma poi fortunatamente è giunto un messaggio rassicurante da parte della giovane, che ha quindi comunicato a tutti di non avere la malattia. Però i momenti trascorsi sono stati davvero da dimenticare. (Continua dopo la foto)















La Cipriani, dopo aver affermato: “Tanta paura”, ha tranquillizzato i suoi fan affermando che è arrivato l’esito del tampone, che è risultato fortunatamente negativo. Anche i suoi ammiratori si sono potuti rasserenare. Intanto, stanno giungendo notizie anche sul suo futuro lavorativo. Nella prossima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’ potrebbe fare una comparsa assieme a Giucas Casella. A riferirlo è stato Francesco Fredella durante la trasmissione radiofonica ‘La Famiglia giù al nord’. (Continua dopo la foto)









Circa un mese fa c’è stato un rumor riguardante la sua estromissione dal programma ‘La Pupa e il Secchione’. Non si conoscono ancora con certezza i motivi che hanno spinto la produzione ad intraprendere questa strada dolorosa per entrambi. A fornire questa clamorosa anticipazione ci ha pensato ‘Giornalettismo’, il quale ha scritto che molti volti della trasmissione saranno del tutto sostituiti.

“Non potrà, purtroppo”. Paolo Bonolis, prima la bellissima notizia poi l’improvvisa ‘mazzata’