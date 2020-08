Il conduttore televisivo Paolo Bonolis sta vivendo un momento da sogno, infatti sua figlia Martina lo farà diventare nonno. La donna è felicemente unita in matrimonio con il comico originario degli Stati Uniti d’America, Tito Garza, e le loro nozze si sono celebrate quasi un anno fa. Martina è nata dal matrimonio tra il popolare presentatore tv e la sua prima moglie Diane Zoeller. Sia lei che suo fratello Stefano ormai vivono da tempo negli Usa e questo rappresenterà un problema.

Nonostante sia ovviamente al settimo cielo per la splendida notizia, c’è un aspetto non di poco conto che costringe Paolo ad essere abbastanza triste. Salvo novità improbabili, l’uomo non riuscirà a raggiungere il territorio statunitense quando verrà alla luce suo nipote. La situazione legata all’emergenza sanitaria si fa ancora sentire e ciò potrebbe dunque fargli perdere questa opportunità. A rivelarlo è stato lo stesso Bonolis, che ha fatto alcune dichiarazioni molto precise. (Continua dopo la foto)















Nel giorno più bello per sua figlia non potrà dunque starle accanto e supportarla: “Sono felicissimo, soprattutto per lei. Dovrebbe partorire in agosto o settembre. Ma credo che avremo difficoltà ad andare a trovarla. Non so se questa situazione permetterà di prendere aerei per gli Stati Uniti…Non so che succederà. L’importante, però, è che in lei e in suo marito ci sia tutta la felicità che c’è anche in me”. Parole dunque ricche anche di un amore infinito nei confronti della donna. (Continua dopo la foto)























Il conduttore Mediaset è attualmente in vacanza con sua moglie Sonia Bruganelli e i loro tre figli nella meravigliosa Sardegna. Da un punto di vista lavorativo non ci sarebbero grandissime notizie in vista. Pare che stia avendo alcuni problemi con i vertici del Biscione e non sarebbe nemmeno da escludere che possa clamorosamente separarsi per approdare in Rai. Tornando a Martina Bonolis, ha ammesso che portare avanti una gravidanza nel periodo estivo è tutt’altro che semplice. (Continua dopo la foto)

A proposito di lavoro, il settimanale ‘Chi’ ha svelato alcune settimane fa che la trasmissione ‘Scherzi a parte’ non dovrebbe essere più presentata da Bonolis. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha anche riferito chi potrebbero essere i successori del popolare presentatore. Infatti, sarebbe il duo comico Pio e Amedeo a condurlo. Non resta che capire quando giungeranno le ufficialità.

Mara Venier, il marito svela la mania della ‘zia’: “Mi sveglia alle 6 per farlo…”