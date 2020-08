Ilary Blasi, il lusso estremo anche in vacanza: i sandali e la cintura costano un patrimonio. La cifra (da svenire)

Ilary Blasi, che ami il lusso anche solo per andare a fare la spesa si è capito, ma oggi la moglie dell’ex capitano giallorosso ha superato se stessa. La showgirl e conduttrice non tralascia nulla del proprio look. E l’estate rappresenta la stagione perfetta per mettere in bella mostra le idee più stravaganti che passano anche dalle grandi firme.

Lo abbiamo compreso: l’armadio di Ilary Blasi ha tutto per le più diverse occasioni. Bikini sgambati e griffati, sandali e cappellini, abitini da sera. Sempre diversa, casual, trendy e super sensuale, la moglie di Francesco Totti continua a sfoggiare le meraviglie del paese dei balocchi. Ma le soluzioni non sono a portata di tutte. Per se stessa, non rinuncia mai alle grandi firme. (Continua a leggere dopo la foto).















Se non sono capi scintillanti ricoperti di paillettes, sono tessuti dalle decorazioni floreali o tutine asimmetriche, se non sono sandali griffati, allora meglio scegliere la comodità delle sneakers senza per questo rinunciare al lusso; Ilary Blas,i in fatto di stile, potrebbe aggiudicarsi il podio di questa estate 2020. Salutata Capri e le sue veduta mozzafiato, Ilary fa capolino alla festa di compleanno di un caro amico. (Continua a leggere dopo la foto).















Per cominciare impossibile non rimanere incantati dal micro top nero con rose rosse e un fisico che è sempre meglio lasciare scoperto, quando è possibile. Pancia piatta in vista e scollatura sul seno, il top estivo viene impreziosito dalle tipiche maniche a sbuffo. Sotto? Meglio equilibrare tutto scegliendo dei comodi jeans larghi a vita alta, indossati senza cintura. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Light on ✨ Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 11 Ago 2020 alle ore 3:55 PDT

E se finora vi è sembrato ‘poco’, meglio fare il punto della situazione e arrivare al dettaglio extra-lusso, ovvero i chunky sandals firmati Chanel. Il prezzo ammonta intorno ai 1200 euro. E per facilitare i conti, basta aggiungere la cintura in pelle nera di Gucci di 750 euro e il cappello a pescatore in nylon nero di Prada dal valore di 350 euro. Se la matematica non è un’opinione, solo negli ultimi giorni, Ilary Blasi sembra essersi data alla pazza gioia con lo shopping.

“Un vero crollo”. Fabrizio Corona non l’aveva mai detto prima: cosa è successo al figlio Carlos