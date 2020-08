La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è cosa ormai nota, ma i gossip sui due non accennano a placarsi. Secondo i rumor la showgirl argentina lo avrebbe lasciato dopo aver scoperto un flirt tra il ballerino e la conduttrice Alessia Marcuzzi, che uscito lo scandalo ha prontamente smentito tutto. Stessa cosa per De Martino, che tramite alcune Instagram stories aveva rispedito al mittente le accuse.

Poi ci aveva pensato Chi a rimettere il dito nella piaga, pubblicando una serie di foto di un vecchio servizio fatto proprio da Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: "Se all'inizio l'atmosfera era 'freddina' sul set – raccontava il settimanale – dopo poco tutto cambia ed ecco le immagini del backstage, mai viste, che raccontano un'altra storia. Alessia sussurra dietro le quinte che 'Stefano è davvero un bonazzo'". "Insieme con lo staff del giornale si decide per una cover dove De Martino mostri la sua fisicità, senza sottintesi, a petto nudo punto".















Mentre Belen Rodriguez continua a seminare segnali social da donna ferita e tradita che medita solo vendetta, pare che Stefano De Martino stia cercando di riconquistarle. Almeno questo è quello che dicono gli amici del conduttore di Made in Sud sentiti dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, amico di Belen e di tutto il clan Rodriguez.

"Da un lato, Belen 'ha congelato' dopo due soli weekend Gianmaria Antinolfi, corso a piangere dalla sua ex Mariela, e ha rifilato un due di picche al sex symbol dell'estate, l'attore e modello Michele Morrone (quest'ultimo ha provato a contattare anche Cristina Buccino). Dall'altro lato, De Martino non ha avuto nessun ritorno di fiamma con Emma Marrone (che ha ripreso a frequentare il modello Nikolai Danielsen), ma le sta provando tutte per tornare con la ex moglie. Dinanzi a lui, però, c'è un muro insuperabile. Un muro su cui Belen ha scritto: 'Nessun perdono'", si legge su Chi.















La scorsa settimana anche Maria De Filippi era intervenuta per spiegare come certe dinamiche che nella coppia Belen-Stefano già esistevano, hanno finito per riproporsi. Interpellata da "Gente", Maria De Filippi ha detto: "La situazione era tragica, adesso è lontana, ma al momento fu uno choc per tutti. Nessuno di noi aveva capito. Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: 'Cosa stai combinando?'. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato.









“Litigavano, lui la accusava di cose che lei non aveva fatto. Non sapevo davvero come uscirne, perché tutti e tre facevano parte del programma. E così a Emma lo dissi io, fui molto onesta e chiara con lei. Con lui ho un ottimo rapporto. So come è fatto. La sua normalità è combinare guai, se non fa pasticci non è lui. E io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi sta per farne nuovi”, aveva detto la conduttrice.

