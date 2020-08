“Il suo fidanzato?”. Barbara D’Urso, a vuotare il sacco è la sua amica Marta Flavi

Un successo dietro l’altro dal punto di vista professionale, ma sentimentalmente è calma piatta. Barbara D’Urso è ormai single da diverso tempo e tutti i flirt e le storie che le sono state attribuite sono state seccamente smentite oppure ridotte a semplici amicizie dalla stessa conduttrice. Ed ora a svelare almeno una buona parte delle ragioni per cui la presentatrice di Pomeriggio 5, Live Non è la D’Urso, Domenica Live e Grande Fratello non ha ancora trovato la sua anima gemella ci ha pensato Marta Flavi.

Sul numero speciale della rivista "Nuovo in famiglia" l'esperta di sentimenti e storie d'amore ha parlato di alcuni vip che presto potrebbero iniziare una nuova relazione e tra di loro ecco spuntare il nome di Barbara D'Urso. La presentatrice regina della tv pomeridiana e non solo trascorre il suo tempo rispettando alcune priorità: oltre al lavoro, Barbara ha due figli, Giammauro ed Emanuele, ai quali è molto legata. Inoltre la D'Urso gestisce personalmente i propri social. Tutti impegni che non le consentono di dedicare molto tempo alla ricerca della propria dolce metà















Marta Flavi spiega infatti che Barbara D'Urso è stanca di relazioni leggere: "Cerca l'amore vero, ma è piena di impegni". Già, gli impegni, e oltre a quelli sopra citati bisogna anche aggiungere l'intensa attività fisica per tenersi sempre in forma. In questi giorni Barbara si sta riposando prima di riprendere la conduzione di ben quattro programmi a cui dovrà riserverà la maggior parte delle sue energie, per almeno 10 mesi. Lei, intanto, ci scherza su e, ai suoi fan, ha mostrato divertita la foto del suo "nuovo fidanzato"…















Visualizza questo post su Instagram Buonanotte da me e dal mio fidanzato 🐶😜 #rideresempre #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d'Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 10 Ago 2020 alle ore 12:13 PDT

D'altra parte nel corso della sua tumultuosa vita sentimentale Barbara D'Urso ha vissuto moltissime storie d'amore, tra cui ricordiamo quelle con i cantanti Miguel Bosé e Vasco Rossi, quella più importante di tutte con Mauro Berardi, da cui ha avuto i suoi due figli, e poi col ballerino Michele Carfora, sposato nel 2002 e lasciato nel 2008. Poi tanti flirt, con l'attore Fabio Testi, con il manager Alex Pacifico ed infine col "Tarzan" del Grande Fratello Alberto Mezzetti. Evidentemente Barbara, in questo momento, ha trovato un suo personale equilibrio ed è stufa di relazioni che rischiano solo di distrarla dalle sue priorità, il lavoro ed i figli.









E per la prossima stagione in tv ci sarà una nuova sfida per Barbara D’Urso. Il direttore de La 7, Andrea Salerno, ha infatti confermato al quotidiano “Il Giornale” che la domenica toccherà a Myrta Merlino condurre un nuovo programma d’attualità. E per la “Carmelita” nazionale si profilano altri mesi di intensa ed appassionata attività professionale, altro che nuovi amori.

