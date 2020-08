Chiara Ferragni oltre ogni immaginazione. Il bikini è troppo mini e lo scatto diventa subito super ‘hot’

Chiara Ferragni si sta godendo vacanze da favola in Sardegna in compagnia di Fedez e il figlio Leone. Una vacanza passata nell’isola tra resort di lusso, gite in barca (nei giorni scorsi hanno visitato l’arcipelago de La Maddalena e le cale della zona orientale come Cala Goloritzè, Cala Mariolu e Cala Luna) e shooting fotografici. Numerosissimi i post su Instagram, tutti con centinaia di migliaia di like ognuno. E le immagini che ha postato di lì sono sempre state stupefacenti e favolose.

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di trascorrere un po' di tempo in Sardegna condividendo frammenti delle loro vacanze sui rispettivi profili Instagram che contano più di venti e oltre dieci dieci milioni di follower. Poche ore fa Fedez ha postato una foto che non è minimamente sfuggita agli occhi attenti dei follower. I due sono in vacanza nella bellissima isola e, tra un'escursione e l'altra, sono riusciti a ritagliarsi un momento tutto per loro. E anche nelle scorse ore è stata fantastica.















Nelle scorse ore si è immortalata con uno scatto da favola, che ha messo in mostra il suo spettacolare lato B. Una visione davvero da favola. L'influencer riesce sempre a far parlare di sè e ci è riuscita anche stavolta. La moglie del rapper Fedez si è messa un bikini decisamente molto strizzato, che ha fatto girare la testa a tutti i suoi follower. La popolarissima influencer ha colpito ancora e siamo certi che anche nelle prossime ore proporrà scatti deliziosissimi e incredibili.















Nei giorni scorsi Luis Sal e Fedez hanno girato un video in cui mettono in mostra in maniera autoironica i muscoli. Ignari però che qualcuno li sta osservando da dietro. Si tratta del piccolo loro muscili, ma quello che p saltato agli occhi è stato il gesto di Leone. Mentre Chiara Ferragni riprende si accorge di quello che sta facendo il figlio. "Amore guarda Leone", grida Chiara Ferragni. Il rapper si gira e scoppia a ridere. Leone, infatti, stava imitando il gesto di Fedez e Luis e 'mostrava' i muscoli.









Visualizza questo post su Instagram Sardegna ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 11 Ago 2020 alle ore 7:13 PDT

Chiara Ferragni e Fedez e la parolaccia del figlio Leone. C’è sempre una prima volta. Per tutti. E nei giorni scorsi è toccato a Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni. Amatissimo dal popolo dei social network e dai genitori, il piccolo Leone oggi è diventato protagonista di un piccolo siparietto sugli account social dei genitori. Infatti, in un video postato da Fedez il piccolo Leone sembra proprio dire una parolaccia.

