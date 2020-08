Grande paura per Cristiano Malgioglio: è successo durante la vacanza in Puglia

Brutta disavventura per il vulcanico Cristiano Malgioglio, che ha dovuto fare i conti con una situazione inaspettata durante le sue vacanze estive. Da circa un mese si è recato in Puglia e più precisamente nella parte del Salento per distaccarsi dal lavoro e per rasserenare la sua mente. Come vi abbiamo raccontato in un precedente articolo, nei giorni scorsi è stato anche a Cellino San Marco, nella tenuta di Albano Carrisi, per incontrarsi con la showgirl Loredana Lecciso per motivi professionali.

Pare infatti che sia in programma un impegno di lavoro proprio con la donna, che li costringerà a trasferirsi all'estero. L'offerta allettante giungerebbe da un talent show spagnolo ed entrambi dovrebbero prendervi parte in veste di giudici. I due hanno degustato un pranzo pugliese da sogno, con le immancabili frise e soprattutto il vino Don Carmelo, prodotto da Carrisi. Ma un episodio nel territorio salentino lo ha spaventato non poco, come raccontato da un suo caro amico.















Una vicenda da incubo quella vissuta dall'artista e dal personaggio televisivo. L'amico di Malgioglio ha affermato: "Che paura ha avuto. Spaventatissimo". A quanto sembra si sarebbe perso all'interno di un bosco nel Salento e non sarebbe rimasto lì per poco tempo. Per circa tre ore ha cercato una via d'uscita tra la fitta vegetazione, senza riuscirci. Il suo terrore era soprattutto per la possibilità di avere incontri ravvicinati con alcuni cinghiali e la sua paura è diventata realtà.















Infatti, Cristiano da lontano ne ha subito visto uno ed è comunque stato in grado di non avere un attacco di panico reagendo nel migliore dei modi. Dopo aver mantenuto la calma assoluta, è riuscito a ritrovare il percorso giusto. L'amico ha infatti aggiunto: "Lui è arrivato a casa dopo 3 ore nel bosco col terrore stampato in volto. Per fortuna ha ritrovato la strada". Un'esperienza indimenticabile in negativo per l'uomo, che la prossima volta farà sicuramente più attenzione.









Parlando di un suo amico, Malgioglio ha commentato qualche ora fa: “La tua presenza è come il sole entrato nel mio giardino in un giorno di primavera”. Una persona misteriosa che non rivela ma che in molti sono convinti nasconda molto di più di pochi semplici parole. Sempre attraverso il noto social si era reso protagonista di un triste sfogo: “Niente mare, è impossibile per me. Troppa gente. Solo un po’ di sole nel tardo pomeriggio a bordo piscina”.

