“Passione in alto mare”. Roberto Bolle e il fidanzato Daniel, la paparazzata è ‘hot’

Li avevamo visti a Venezia, ma ora Roberto Bolle e il fidanzato sono stati paparazzati di nuovo insieme, questa volta su uno yacht a largo della bellissima Costiera Amalfitana. Le immagini esclusive sono state pubblicate sul nuovo numero di ‘Chi’ in edicola questa settimana.

Per l'étoile e lo stilista, coccole e tenerezze a bordo di uno yacht. Il settimanale racconta che Bolle e Lee non sono soli. Con loro un gruppo di amici che li ha recuperati con il gommone a Praiano per una minicrociera di tre giorni tra Capri, la baia di Nerano, Positano e Li Galli. I due sono stati prima da soli in una villa sul mare, poi in barca con un gruppo affiatato, almeno a giudicare dalla naturalezza con cui si scambiano abbracci e carezze davanti agli altri. Le effusioni sono più espliciti quando lo yacht è ancorato a largo, dove i paparazzi li hanno immortalati mentre si fanno dolsi effusioni.















Ma chi è il fidanzato di Roberto Bolle? Il 'mistero' era stato svelato dal sempre informatissimo Dagospia. "Svelato il mistero dell'amante di Roberto Bolle: è Daniel Lee, lanciatissimo direttore creativo della griffe Bottega Veneta. Un 'macho-cool' che taglia e cuce e che da almeno un anno è stregato dalle piroette di Robertino", si legge. Daniel Lee è nato a Bradford il 17 gennaio 1984, dunque con Bolle ci sono 9 anni di differenza.















Daniel Lee è originario di Bradford e ha 36 anni, nasce infatti nel gennaio del 1984. Attualmente è direttore creativo del brand Bottega Veneta, brand italiano specializzato in accessori di lusso e prodotti in pelle. I suoi studi si svolgono presso la scuola di moda Central Saint Martins di Londra e il salto di qualità arriva proprio nel 2018 quando è stato chiamato dal brand di lusso per ricoprire il ruolo di direttore creativo.









Da qui la sua carriera di designer sarà in continua ascesa diventando uno dei nomi più attesi durante le sfilate. Nel 2019 ha vinto il premio come Designer dell’anno ai British Fashion Awards grazie al lavoro effettuato con Bottega Veneta, denominato brand dell’anno.

