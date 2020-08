“L’ha scelto!”. Federica Panicucci, l’indiscrezione sul matrimonio con Marco Bacini è servita

Federica Panicucci e Marco Bacini sono vicinissimi a coronare il loro sogno, ovvero quello di unirsi in matrimonio. Ricordiamo che lei è già stata sposata in passato con Mario Fargetta, ma le nozze sono terminate cinque anni fa. Ora è uscito fuori un particolare molto interessante che ha entusiasmato tutti i fan della conduttrice televisiva. Intanto, in attesa di salire all’altare, lei si sta divertendo tantissimo godendosi appieno le meritatissime vacanze prima di ritornare al lavoro.

A partire dal 7 settembre la rivedremo nuovamente nel piccolo schermo con Francesco Vecchi per condurre ‘Mattino Cinque’, trasmissione che presenta da ormai undici anni. Insieme alla sua dolce metà si sta rilassando moltissimo e spesso e volentieri posta foto che riescono a collezionare una miriade di mi piace e commenti. Proprio alcune ore fa ha voluto immortalarsi con Marco, scegliendo una didascalia molto significativa: “Noi”, a testimonianza dell’infinito amore. (Continua dopo la foto)















Al momento non si conosce con esattezza la data del matrimonio, che molto probabilmente sarà annunciata nei prossimi giorni. Il settimanale ‘Speciale Nuovo in Famiglia’ ha lanciato una bomba gossip che riguarda proprio la presentatrice Mediaset. Stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe infatti già scelto l’abito da sposa. Tutto è quasi pronto e poi Federica potrà legarsi per sempre al famoso manager, nonché socio in affari per una catena di negozi di abbigliamento. Gioia infinita. (Continua dopo la foto)















Recentemente la Panicucci ha dedicato un post romantico a Bacini. Nel mostrare una piscina, ha detto: “La piscina è bellissima ma mai bella come te!”. I due quindi hanno concluso la storia ridendo e scambiandosi un tenero bacio. Federica Panicucci e Marco Bacini stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme ed anche nelle foto postate sui social appaiono sereni e innamorati. Giorno dopo giorno la loro relazione sembra rafforzarsi sempre più, un legame indissolubile. (Continua dopo la foto)









In uno scatto social molto sexy, Federica è apparsa con una tuta di jeans che ha fatto stropicciare gli occhi a tutti per la sua infinita bellezza. La tuta aderente ha messo in mostra un corpo da sballo ed è sembrata davvero molto magra. Sotto all’immagine una delle fan ha scritto: “Ti ho vista, ma non ho avuto il coraggio di salutarti”. A quel punto altri ammiratori hanno chiesto se dal vivo Federica sia veramente così bella e magra e la risposta è stata sì.

