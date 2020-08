“Una grande gioia”. Nicoletta Mantovani si risposa: chi è il futuro marito della vedova di Luciano Pavarotti

Grandi novità in vista per Nicoletta Mantovani, la vedova del grandissimo e compianto artista Luciano Pavarotti. Stando a quanto riferito dalla stessa donna in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, ha nuovamente ritrovato l’amore ed è ormai cotta di lui. Infatti, ha già deciso di compiere il grande passo che la farà unire in matrimonio. La sua dolce metà si chiama Alberto e la loro conoscenza è avvenuta circa nove mesi fa. Dunque, una passione che li ha travolti in pochissimo tempo.

Le loro nozze si celebreranno in Emilia-Romagna, nella città di Bologna, ed avranno luogo in chiesa. Quest'ultima decisione è stata fortemente appoggiata dalla stessa donna, che si ritiene molto credente: "Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore". La scelta di legarsi per tutta la vita con il suo nuovo partner è avvenuta improvvisamente: "Avevamo soltanto una voglia matta di farlo".















Fino ad oggi non si sa tantissimo sull'uomo che le ha fatto perdere la testa, infatti si conosce esclusivamente il suo nome e che nella vita fa il dirigente d'azienda. Nicoletta ha rivelato che si sono conosciuti la prima volta grazie ad un'amica in comune e c'è stato il cosiddetto colpo di fulmine. Proprio durante la quarantena forzata per l'emergenza sanitaria, è giunta la decisione di salire all'altare: "Il lockdown ci ha fatto capire di essere fatti l'uno per l'altra", ha ammesso la Mantovani.















Dopo la scomparsa di Pavarotti, lei ha avuto un'altra storia d'amore con Filippo Vernassa, che ha avuto una durata di sette anni. Dal famosissimo tenore Nicoletta ha avuto anche una figlia, Alice. La relazione con Luciano è sempre stata caratterizzata anche da contrasti tra i fan della coppia e coloro che la criticavano perché tra di loro c'erano ben 34 anni di differenza. La donna ha confessato che il cantante resterà per sempre nel suo cuore, ma nella vita bisogna andare avanti.









Nicoletta Mantovani ha dunque dichiarato: “Luciano rimarrà sempre una persona importante della mia vita e continuerò a seguirne la memoria, come merita un grande artista come lui. Ma come mi ricordava sempre Luciano, la vita va vissuta in ogni istante, cercando sempre di avere il sorriso, e Alberto mi fa rivivere una grande gioia. Il nostro è un amore profondo, una vera magia”.

