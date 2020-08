Laura Mattarella, i paparazzi dell’estate non risparmiano la figlia del presidente. Beccata in costume

Incredibile scoop da parte del settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini. Stavolta protagonista è la figlia di una delle persone più importanti d’Italia, ovvero il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell’ultimo numero in uscita mercoledì 12 agosto saranno pubblicate tutte le immagini riguardanti Laura Mattarella, ma sono già online alcune importanti anticipazioni. Essendo deceduta la moglie nel 2012, è proprio lei ad essere considerata una sorta di first lady.

Infatti, è sempre al fianco dell’amatissimo papà e, lo sostiene in ogni sua iniziativa e lo accompagna durante i viaggi. Nata in Sicilia e precisamente nella città di Palermo, Laura ha deciso di godersi le vacanze estive. Durante questo periodo di estremo relax, come accade un po’ a tutti nel mese di agosto, si è concessa un riposo assoluto in compagnia della sua famiglia. Ma a colpire è stato anche un altro particolare: la forma fisica della donna è davvero invidiabile e i complimenti si sono proprio sprecati. (Continua dopo la foto)















Laura è dunque stata beccata dagli infaticabili paparazzi di ‘Chi’ sopra un gommone nelle magnifiche acque siciliane. Assieme a lei i figli Manfredi, Anna Chiara e Costanza rispettivamente di 24, 21 e 17 anni. Inseparabile anche suo marito Cosimo Comella, che ha 59 anni. Tutti sono ospitati a casa di alcuni amici e, proprio mentre era intenta a farsi il bagno, la figlia del Capo dello Stato è stata paparazzata. Mattarella si trova invece nella capitale Roma nella tenuta di Castelporziano. (Continua dopo la foto)















Laura Mattarella è nata nel 1968 e di professione fa l’avvocato. Dal 3 febbraio del 2015, ovvero quando suo padre è stato eletto Presidente della Repubblica, è diventata consorte anche non essendo moglie perché sua mamma è morta. Nella storia del Quirinale ci sono stati casi simili con Ernestina Sagarat, la figlia di Giuseppe Saragat, e con Marianna Scalfaro, figlia di Oscar Luigi Scalfaro. Il suo esordio ha avuto luogo durante la Festa della Repubblica 2015 nei giardini del Quirinale. (Continua dopo la foto)









Ha avuto diverse onorificenze straniere, tra queste si annoverano la Gran Decorazione d’Onore in Oro con Fascia dell’Ordine al Merito della Repubblica Austriaca, la Medaglia dell’Ordine della Gloria (Azerbaigian), Membro di I Classe dell’Ordine della Croce della Terra Mariana (Estonia), la Dama di Croce dell’Ordine al Merito di Germania, la Dama di Gran Croce dell’Ordine di Beneficenza (Grecia).

