“Non accadrà mai”. Belen Rodriguez rompe il silenzio. Doccia fredda inaspettata: “Non esiste!”

La fine della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è cosa ormai nota, ma i gossip e le rivelazioni sui presunti flirt dei due non accennano a placarsi. Vero è che i due hanno diversi impegni lavorativi da rispettare e dunque non si annoiano mica. La bella showgirl sta registrando le nuove puntate di “Tu si que vales” che andranno in onda in autunno, mentre per De Martino si è appena conclusa l’esperienza con “Made in Sud” edizione 2020.

I fan sono però sempre a caccia di indiscrezioni e proprio recentemente Belen è tornata a far parlare di sé grazie ad alcuni scatti postati sul suo profilo Instagram che hanno fatto il pieno di reazioni e commenti. La conduttrice argentina ha infatti pubblicato la foto della sua ombra, mentre si trova in vacanza a Ibiza, ed il post ha ricevuto oltre 72mila “mi piace”. Nessun riferimento all’ex che, dal canto suo, mantiene un profilo molto basso sui social. (Continua dopo la foto)















La possibilità di un ritorno di fiamma tra i due, paventata da Maria De Filippo, è stata seccamente smentita da Belen. La showgirl cantando la canzone di Gianluca Grignani “La mia storia tra le dita” ha voluto lanciare un messaggio cambiato il testo della canzone così: “Ricorda un uomo, a volte, va anche perdonato – no”. Poi ha pubblicato un video in cui si dice molto felice. Una sua fan, commentando la sua ultima foto postata su Instagram, ha ricordato: “Non lasciare che nessuno ti demolisca mai. Siamo donne, non esiste!”. E Belen ha così risposto: “Ricordati che non accadrà mai. E chi ci ammazza?”. (Continua dopo la foto)















Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 10 Ago 2020 alle ore 10:51 PDT

Insomma Belen sembra aver voltato decisamente pagina e tutti i gossip sulla sua presunta relazione con Michele Morrone, così come quelli di un presunto tradimento di De Martino con Alessia Marcuzzi, restano sullo sfondo, senza lasciare traccia sul suo stato d’animo. Tra l’attore e la conduttrice, infatti, c’è solo un rapporto di amicizia, mentre De Martino è un capitolo chiuso. Il figlio della coppia al momento è con il ballerino e l’ultimo incontro tra Belen e Stefano è stato caratterizzato dal gelo ormai calato tra i due. (Continua dopo la foto)









D’altronde è stata la stessa Belen, sulle pagine del settimanale Chi, a mettere la parola fine sulla sua relazione con parole molto eloquenti: “Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto ‘scema’ in fronte”.

“Adesso siediti”. Belen Rodriguez, la stoccata a Stefano De Martino è tostissima