Nikolai Danielsen è balzato alle cronache rosa per la paparazzata in compagnia di Emma Marrone. Nelle scorse ore la bomba di gossip è stata sganciata da ‘Giornalettismo’, che ha parlato del fidanzamento dell’artista salentina con il bel Danielsen. I due sono stati immortalati insieme nella capitale Roma, precisamente al Colosseo, per una visita guidata.

"Emma ritrova l'amore. – si legge su Giornalettismo – Una gita al Parco Colosseo indossando la mascherina, assieme alla sua manager, la guida e con un amore ritrovato. Emma Marrone è stata sorpresa di nuovo con il modello Nikolai Danielsen, con il quale lo scorso anno aveva trascorso le vacanze a Capri e poi a Formentera. A distanza di un anno, Nikolai riappare accanto al nuovo giudice di X-Factor cancellando definitivamente i rumors o i gossip relativi ad un ritorno di fiamma con Stefano De Martino".















Ma chi è Nikolai Danielsen? Classe 1991, è nato in Norvegia nella piccola isola di Notteroy, vicina alla capitale Oslo. Grande amante dello sport ha praticato per anni kickboxing, partecipando anche ad un campionato mondiale e disputando più di settanta gare. Nikolai ha lasciato la boxe dopo la morte del suo istruttore e grazie alla sua prestanza fisica e bellezza si è avvicinato al mondo della moda.















Nikolai Danielsen ha sfilato per i più famosi marchi tra cui: Dolce e Gabbana, Giorgio Armani, Mert & Marcuse Todd Snyder ed è stato anche protagonista di tante campagne pubblicitarie. Il modello è molto legato alla famiglia e, nonostante per professione giri spesso il mondo, comunque è solidamente ancorato alle sue radici.









Come sia nato il rapporto tra Emma Marrone e Nikolai Danielsen ancora non è chiaro. Tutto è iniziato nel 2019 con una paparazzata a Capri. Poi lui era ‘scomparso’ ed è riapparso insieme alla cantante nel 2020. Nikolai Danielsen è alto 188 centimetri, pesa 81 chili e porta il 44 di scarpe.

