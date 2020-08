Francesca Pascale e Paola Turci, è Cecchi Paone a svelare tutto. L’ex di Berlusconi si è confidata

Il noto conduttore televisivo e giornalista Alessandro Cecchi Paone è intervenuto per dire la sua sulla storia d’amore tra Paola Turci e Francesca Pascale che tanto sta facendo discutere in queste ore. Paone è da anni amico dell’ex fidanzata di Silvio Berlusconi. Fu lo stesso ex premier a fare una particolare richiesta al giornalista, come lo stesso ha svelato al Corriere della sera. “Un giorno – ha spiegato Cecchi Paone – mi trovai a pranzo da solo con Francesca Pascale e Berlusconi e lui stesso mi chiese di starle vicino e di aiutarla a individuare un progetto di Legge per le Unioni Civili che potesse essere accettato dal centrodestra”.

Il progetto di legge non si concretizzò, ma il tentativo della Pascale aprì uno spiraglio all'interno di Forza Italia sull'argomento. "Francesca Pascale – le parole del giornalista – aveva aperto i canali con Antonello Sannino dell'ArciGay e con Daniele Priori di GayLib e mi coinvolse in molti incontri, per il ruolo che ho sempre avuto nel partito e in azienda, a Mediaset, come divulgatore". E forse l'attenzione riservata dalla Pascale al tema non è un caso se oggi scopriamo il flirt con Paola Turci, relazione di cui ha parlato proprio Cecchi Paone.









Il divulgatore scientifico ha indirettamente confermato che quello tra la cantante e la Pascale è un legame serio e non una semplice storia d'estate. E lo ha fatto sottolineando la diversa percezione dell'opinione pubblica tra omosessualità maschile e quella tra donne: "Io e Francesca abbiamo parlato tanto della sessualità che non è codificata una volta per tutte. Le ho mandato un messaggio affettuoso e mi ha ringraziato. Che viva la sua storia alla luce del sole è enormemente importante: l'accettazione dell'omosessualità maschile è passata, quella dell'omosessualità femminile no. Ci sono donne famose che fanno politica o spettacolo e ancora si nascondono".















Intanto le dirette interessate non parlano, preferendo non confermare né smentire quanto rivelato dalle foto del settimanale Oggi. Le due si scambiano gesti affettuosi ed effusioni mentre si trovano in vacanza su uno yacht da 60mila euro a settimana in compagnia di amici. Immagini che parlano da sole. Le parole di Alessandro Cecchi Paone non fanno altro che alimentare il dibattito a lui molto caro su omosessualità e diritti. Già nel 2014, d'altra parte, Alessandro e Francesca erano stati immortalati con le magliette arcobaleno quando la Pascale si era iscritta all'Arcigay di Napoli.









Sulla vicenda è intervenuta anche l’attivista ed ex politica Vladimir Luxuria: “Non escludo che Berlusconi già sapesse dell’orientamento sessuale almeno bisex di Francesca. Auguro a lei e a Paola, che conosco entrambe, tutta la felicità che possono avere le persone che hanno la fortuna di innamorarsi”. In attesa che le due si esprimano c’è da chiedersi se tutto il clamore suscitato dalla storia tra due personaggi così noti non spinga altre persone note a dichiararsi e fare coming out.

