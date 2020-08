“Tutto in mostra!”. Wanda Nara senza freni, lo scatto a bordo piscina è da applausi

Wanda Nara è una potenza della natura e con i suoi scatti riesce a tenere tutti sull’attenti sul suo profilo Instagram. Il merito è del suo corpo mozzafiato, con forme davvero sensazionali e che sono invidiate da tutte le donne. Anche nelle ultime ore ha voluto scatenare i suoi numerosissimi fan con un’immagine decisamente sopra le righe e vicinissima alla censura. Il risultato finale ovviamente è stato caratterizzato da una vera e propria standing ovation di tutti i follower.

Attualmente si trova a Parigi, nella capitale francese, nella città dove milita il marito Mauro Icardi del Paris Saint-Germain. Ritornando all’istantanea in questione, ciò che ha entusiasmato gli utenti è stato un particolare. Lei infatti stavolta ha voluto puntare tutto su una delle parti più attraenti e interessanti del suo corpo. E, stando ai like conquistati e ai commenti ricevuti, possiamo affermare con certezza che tutti i suoi obiettivi sono stati raggiunti a pieni voti. Chapeau per lei. (Continua dopo la foto)















Nel post pubblicato sul suo profilo Instagram, si è immortalata mentre è intenta a farsi un bel bagno nella sua meravigliosa piscina. Ma gli occhi sono caduti proprio lì, nel suo esplosivo décolleté che ha ‘bucato’ la camera. Il seno sembra infatti debba esplodere e venir fuori da un momento all’altro. Il suo sguardo compiaciuto ha reso l’atmosfera ancora più bollente. Che altro dire, Wanda è davvero di una bellezza unica e lady Icardi può ritenersi soddisfatta dei messaggi dei fan. (Continua dopo la foto)















Oltre 290 mila i mi piace totalizzati in meno di un giorno. E i commenti sono tutti stati contraddistinti da una devozione assoluta nei suoi confronti. Anche qualche giorno fa si è ripresa all’interno della piscina che si trova nella sua splendida casa parigina con addosso un costume decisamente molto interessante, di colore fucsia, che metteva in evidenza il suo fisico perfetto. Ma è stato in quella occasione il riflesso dello specchio presente nell’immagine ad aver alzato la temperatura di molti. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Selfie 🤳 acuático Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 9 Ago 2020 alle ore 3:23 PDT

Infiniti i commenti postati dagli ammiratori dopo quella foto. Oltre ad averle donato migliaia di mi piace, ecco quali sono stati i commenti più intriganti: “Sei veramente stupenda”, “Meravigliosa”, “Sei così sexy”, “Super gnocca”, “Dio santo, quanto sei bonaaa”, “Mi piaci da impazzire”, “Ma cosa sei!? Uno spettacolo”. E chissà cosa vorrà proporre nei prossimi giorni.

