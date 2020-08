“Tutto in pochi giorni”. Harry e Meghan, il retroscena sul matrimonio viene fuori solo ora

La famiglia reale inglese è sempre al centro di dibattiti e polemiche e quasi ogni giorno esce fuori qualche dichiarazione che mette tutti in imbarazzo. Come successo alcune ore fa, quando sono stati svelati dei segreti sul principe Harry e sulla moglie Meghan Markle. Molta gente, sin dall’inizio, ha pensato che lui avesse completamente perso la testa per la donna a tal punto da accettare qualsiasi sua decisione. Non a caso i due hanno fatto la scelta di allontanarsi dagli altri componenti.

Ora le affermazioni dell'amico di Harry fanno capire qualcosa in più su ciò che ha provato l'uomo. Pare infatti che sia stato molto razionale nelle sue mosse, anche se poi qualcosa sarà sicuramente cambiata. Secondo quanto avrebbe riferito questa persona molto vicina al principe, lui avrebbe deciso di volersi unire in matrimonio con Meghan a distanza di pochi mesi dal suo primo incontro proprio perché voleva una donna che fosse pronta per stare sotto i riflettori e che avesse fama.















Questa dichiarazione andrebbe in contrasto con le ragioni che hanno spinto la coppia a lasciare il Regno Unito. Infatti, hanno voluto abbandonare la casa reale proprio per una questione di maggiore privacy. La stessa Markle ha sempre affermato di essere stata trattata molto male dai giornalisti britannici e che l'isolamento non le è andato proprio giù. L'amico di Harry avrebbe anche aggiunto che le sue precedenti storie d'amore erano finite male per l'impreparazione delle ragazze.















Le sue ex partner non riuscivano infatti a reggere la pressione e si pensava che invece Meghan fosse pronta a tutto, ma così non è stato. Dopo essersi lasciato con Cressida Bonas, il principe si era messo in testa un obiettivo ben preciso: trovare finalmente la sua anima gemella, come accaduto a suo fratello William. Dunque, avrebbe pianificato tutto, decidendo di sposarsi con la donna che riteneva maggiormente idonea per questo impegnativo ruolo. Non lo avrebbe dunque guidato solo l'amore.









La sua conoscenza con Meghan Markle, un’attrice che sapeva affrontare le telecamere e le difficoltà legate all’estrema visibilità mediatica, sembrava essere stata per Harry la soluzione al problema. La sua coniuge pareva essere il profilo ideale ed anche per questo sarebbero state accelerate le nozze. Nonostante le buone premesse, nei fatti le problematiche ci sono state eccome e li hanno costretti ad andarsene.

