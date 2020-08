“Via!”. Loredana Lecciso, la soffiata bomba coglie tutti di sorpresa, Al Bano compreso: cosa sta succedendo

Loredana Lecciso è sempre al centro dell’intricata vicenda che riguarda anche Al Bano e Romina Power. Ma per una volta si parla di lei non per problemi sentimentali e per la rivalità con l’americana, bensì per un’altra notizia che ha comunque colto tutti di sorpresa. Stando alle ultime indiscrezioni circolate in queste ore, la donna sarebbe ormai in procinto di lasciare la Puglia e la bellissima Cellino San Marco. Chi pensa che ci sia stato un litigio con l’artista è fuori strada.

Infatti, sarebbe arrivata alla showgirl una proposta praticamente irrinunciabile da un punto di vista professionale. Questa sua nuova esperienza prevede inoltre che debba lasciare del tutto l’Italia e partire all’estero. A riferire di questa situazione è ‘Libero Quotidiano’, che successivamente è entrato maggiormente nello specifico ed ha illustrato dettagliatamente quale dovrebbe essere il futuro lavorativo di Loredana. Una vera e propria bomba che nessuno si aspettava. (Continua dopo la foto)















La donna sarebbe dunque pronta a lasciare la terra pugliese per fare il suo debutto fuori dai confini nazionali. I rumors, sempre più insistenti, parlano infatti di una sua partecipazione in veste di giudice in un programma trasmesso in Spagna, che è decisamente molto popolare e famoso nel territorio iberico. Il produttore di questa trasmissione starebbe facendo carte false pur di averla e pare proprio che la Lecciso sia ormai intenzionata quasi del tutto ad accettare questa offerta. (Continua dopo la foto)















Al suo fianco, in questa nuovissima avventura, dovrebbe esserci anche Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo è infatti stato visto proprio nel paese brindisino nei giorni scorsi, presumibilmente per fare il punto della situazione con lei. Le prime riunioni lavorative in Spagna dovrebbero avvenire già nei prossimi giorni, anche se la trasmissione dovrebbe cominciare ad ottobre. In molti si chiedono come l’abbia presa Al Bano, ma sicuramente sarà felice di questo nuovo progetto per Loredana. (Continua dopo la foto)









Recentemente Loredana Lecciso ha postato una foto in compagnia di Simona Ventura, che si è recata a Cellino San Marco. La conduttrice televisiva ha scritto: “La storia di un’amicizia… La storia di un grande uomo, nato nella terra di Puglia, che divenne una star internazionale. Grazie Al Bano, per come mi insegni la vita da tempo”. Un momento davvero molto bello che ha permesso di riunire due grandi amiche.

