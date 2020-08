Emma Marrone non ha avuto molta fortuna in amore, visto che le sue precedenti relazioni ad esempio con Stefano De Martino e Marco Bocci non si sono certamente concluse benissimo. Ora sembra proprio che la cantante abbia trovato una persona che le stia nuovamente facendo battere il suo cuore. In attesa di vederla in televisione come giudice di ‘X-Factor’, si sta godendo le sue vacanze e sta spesso condividendo con i suoi fan immagini dal mare e dallo studio di registrazione.

Nelle scorse ore la bomba di gossip è stata sganciata da ‘Giornalettismo’, che ha parlato di un fidanzamento da parte dell’artista salentina. Inoltre, ha anche postato una foto nella quale è stata trovata insieme a questo uomo. La notizia inevitabilmente ha fatto il giro della rete, diventando subito più che virale. I suoi fan sono al settimo cielo e sperano che Emma possa confermare quanto prima il lieto evento. Andiamo a vedere chi sarebbe la sua nuova dolce metà e come sono stati beccati. (Continua dopo la foto)















La donna è stata paparazzata in compagnia del modello Nikolai Danielsen. Lui è originario della Norvegia e già l’anno scorso ha trascorso le sue vacanze con il giovane, sia in Italia che in Spagna. Adesso sono stati visti nella capitale Roma, dove si sono recati al Colosseo per una visita turistica. Pare proprio che la Marrone si sia messa definitivamente alle spalle i suoi problemi di salute e anche quelli sentimentali. Tutti si augurano che sia la volta buona per svoltare in amore. (Continua dopo la foto)















“Giornalettismo” ha riportato la seguente news: “Emma ritrova l’amore. Una gita al Parco Colosseo indossando la mascherina, assieme alla sua manager, la guida e con un amore ritrovato. Emma Marrone è stata sorpresa di nuovo con il modello Nikolai Danielsen, con il quale lo scorso anno aveva trascorso le vacanze a Capri e poi a Formentera. A distanza di un anno, Nikolai riappare accanto al nuovo giudice di X-Factor cancellando definitivamente i rumors o i gossip relativi ad un ritorno di fiamma con Stefano De Martino”. (Continua dopo la foto)









Questo il commento di Emma sull’avventura televisiva a ‘X-Factor’: “Le prime giornate sono state molto toste. Mi sentivo come quando passi dalla scuola elementare alle medie: cambi ambiente, compagni, squadra di lavoro. Mi sono sentita un po’ impaurita nonostante la mia carriera e la mia età”, ha ammesso. Ma adesso Nikolai potrebbe davvero aiutarla molto a tenere altissimo il suo umore.

