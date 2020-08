Pietro Morandi compie 23 anni, il messaggio di papà Gianni per il suo figlio più piccolo è dolcissimo

Davvero molto bella ed emozionante la foto scelta dal cantante Gianni Morandi per augurare un buon compleanno al suo amato figlio Pietro. Sulla sua pagina Facebook ha voluto omaggiarlo con un’immagine amarcord che lo ha fatto immediatamente rituffare nel passato. Il suo quartogenito era dunque ancora un ragazzino in questa istantanea, ma nel suo post l’artista ha posto l’attenzione proprio sul fatto che il tempo trascorra velocemente e che Pietro sia diventato subito grande.

Gianni ha concepito Pietro con Anna Dan. Lui ha anche altri figli: Marianna e Marco, nati durante il matrimonio con Laura Efrikian, con la quale è stato sposato dal 1966 al 1979. Nel 1979 ebbe anche la prima figlia Serena, deceduta però poco dopo la sua nascita. Morandi ha anche avuto la fortuna di avere ben cinque nipoti: due sono figli di Marianna, la quale li ha avuti con Biagio Antonacci, mentre tre sono di Marco. Ma andiamo a vedere nel dettaglio l’immagine con Pietro. (Continua dopo la foto)















Nella didascalia a corredo della foto d’epoca, Gianni Morandi ha scritto: “9 agosto. Oggi è il compleanno di mio figlio Pietro. In un attimo è diventato un uomo, compie 23 anni ma questa foto mi sembra scattata l’altro ieri…Auguri Pietro, avanti così, conquista la tua vita!”. Il figlio è un rapper e l’anno scorso ha lanciato il suo primo progetto musicale ‘Assurdo’, contenente 7 tracce inedite. In precedenza aveva già avuto successo con i brani ‘Pizza e fichi’, ‘Piccolo Pietro’ e ‘Passaporto’. (Continua dopo la foto)















Il suo post proposto sul popolare social network ha ottenuto più di 116 mila mi piace. Tra i tanti commenti sono spiccati i seguenti: “Auguri a tuo figlio!”, “Quanto è bello”, “Pietro, il tempo passa, ma siamo felici di vederli crescere”, “Ti auguro che la sua vita sia piena di soddisfazioni. Non ci rendiamo conto di come il tempo passi”, “Tanti auguri Pietro, in questa foto è veramente bellissimo e assomiglia ad Anna”, “Pietro, sei bello proprio come la mamma, scusa Gianni!”. (Continua dopo la foto)









Morandi è anche una star di Instagram. Conta 1 milione e 200mila follower e sì, dopo una carriera fatta di grandi successi, nell’età più matura è riuscito a conquistare ancora le nuove generazioni, vantando un appeal senza uguali sui giovani che ora lo apprezzano e lo seguono sui social. Le sue “foto by Anna” (la moglie, ndr) sono famosissime ormai. E le sue immagini riescono quindi a collezionare un’infinità di like e commenti.

