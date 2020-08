Nulla di nuova sotto il sole, a parte le chiacchiere che continuano a girare intorno a Belen Rodriguez e ai suoi amori. O presunti tali. L’ultimo in linea di tempo è l’attore e cantante Michele Morrone con il quale i giornali scandalistici aveva ipotizzato la showgirl fosse in procinto di partire per le vacanze. Niente di vero, almeno questo emerge dall’ultima esclusiva lanciata dal settimanale Chi.

Morrone continuerebbe dunque a essere single e la conferma arriva dal prossimo numero della rivista Chi, che parla di una vacanza con gli amici. Dopo l’inaspettato successo ottenuto grazie alla serie Netflix (che gli ha permesso anche di avviare una carriera da cantante), Michele Morrone si sposta continuamente e ha trovato un po’ di relax passando delle giornate con i compagni di sempre. Al mare. Ovviamente il suo fisico non è passato inosservato e gli ultimi scatti dell’attore in costume sono stati resi noti sempre dal settimanale diretto da Alfonso Signorini. Continua dopo la foto















Dopo aver scoperto i retroscena con Cristina Buccino, si è ritornati a parlare dei rapporti di Belen Rodriguez e Michele Morrone oggi, dopo che Chi ha pubblicato le ultime foto dell’attore in vacanza con gli amici. Si trova in questo momento a Campomarino (Campobasso), dopo aver presentato a Berlino il suo disco Dark Room, che contiene tutti i pezzi più famosi di 365 giorni; serie Netflix che ha scavalcato la top 10 di quelle più viste persino in America. Continua dopo la foto















Tra i prossimi impegni di Morrone, c’è quello di realizzare un altro disco (probabilmente non avrà nulla a che fare con la serie)… ma solo dopo le vacanze! Ha bisogno di prendersi delle giornate all’insegna della spensieratezza, dopo la preoccupazione nei confronti dei figli che si trovano in Libano con la famiglia della loro mamma. Continua dopo la foto











Tra i gossip di quest’estate, hanno fatto chiacchierare maggiormente quelli riguardanti Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo la rottura (che ha fatto parecchio rumore), Belen ha avuto una relazione con Gianmaria – che è durata da Natale a Santo Stefano – e poi si è parlato di una presunta liaison con Michele Morrone. Che però pare non ci sia mai stata. E i fan? Non ne sono proprio convinti. Secondo molti si tratta dell’ennesima smentita che conferma la storia

