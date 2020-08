“Sta con lui!”. Serena Enardu dimentica Pago, accanto a lei spunta un uomo: si chiama Michele. Ecco chi è

Serena Enardu, ma il suo cuore è ancora libero? La splendida sarda è sempre molto attiva sui social e scoprire la sua quotidianità diventa un gioco da ragazzi. Un’altra faccia della medaglia di chi vive sulla cresta dell’onda e della visibilità, perché questo include inevitabilmente lo scatenarsi di un effetto ‘butterfly’. Ma rimane pur vero che il caratterino dell’ex di Pago tiene testa agli tsunami che possono scatenarsi dall’altra parte dello schermo di un cellulare.

È accaduto tutto nelle ultime ore e sembra che l’attenzione di molti non si sia ancora rivolta su altro. Serena Enardu ha condiviso una foto in cui appare in compagnia di Michele. Sorrisi e abbracci e per molti follower ci vuole davvero poco per mettere insieme gli indizi e arrivare a una prova. In molti, infatti, si sono chiesti se Michele sia o meno la nuova fiamma dell’ex gieffina. (Continua a leggere dopo la foto).















Il mistero si acuisce perché nasce da non pochi sospetti che da sempre ricadono sulla reputazione della Enardu, accusate più volte e in disparate occasioni, di essere pronta a tutto pur di raggiungere la visibilità; un patto con il successo che la sarda, a detta di molti, avrebbe barattato con il valore dei sentimenti di Pago. Fortunatamente, però, Serena gode anche dell’appoggio di chi intuisce da subito chi possa essere Michele. (Continua a leggere dopo la foto).















Ecco dividersi in due l’opinione dei fan: “Un altro pollo da spennare ha trovato, poveraccio”, “Lo sapevo che hai trovato un altro, altro che Pago”. Una risposta da parte di Serena non sola arriva puntuale ma anche chiara e concisa. I malpensanti sono stati ammutoliti così: “Voglio dirvi una cosa, al mondo esistono anche amici uomini”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Buona domenica ☀️ Un post condiviso da ✨ (@serenaenardu) in data: 9 Ago 2020 alle ore 3:15 PDT

E dopo il caffè in compagnia di Pago, in molti si chiedono se anche l’ex gieffino finirà nella lista delle amicizie maschili o se i due riusciranno a raggiungere un chiarimento e tornare insieme. In fin dei conti quella tra la Enardu e Pago ha rappresentato una delle storie d’amore più seguite e apprezzate degli ultimi tempi, finché è durata, ovviamente.

