“Quando ho deciso di adottarla…”. Franca Valeri: chi è Stefania, la figlia dell’attrice. Dal primo sguardo

Franca Valeri, l’attrice si è spenta all’età di 100 anni il 9 agosto alle 7,40. Solo pochi giorni prima aveva potuto festeggiare il secolo, confermando l’anno come importante e delicato, che ha persino visto la consegna del Premio alla Carriera ai David di Donatello. Franca Valeri, un nome sempre al fianco dei più grandi, da Sophia Loren ad Alberto Sordi, da Federico Fellini a Totò. Ma al suo fianco anche Stefania Bonfadelli, adottata nel 2014.

Un desiderio di maternità che Franca Valeri ha raccontato durante un'intervista rilasciata per Panorama: "Se avverto la mancanza di figli? Non ne ho avuti di miei di figli, però una decina d'anni fa ho adottato una figlia che adesso è anche la mia migliore amica. Si chiama Stefania Bonfadelli, è una bravissima cantante lirica, veronese di Valeggio sul Mincio. Soprano di coloratura. Dovrebbe ascoltarla nella Traviata, nella Lucia di Lammermoor, nel Rigoletto. Un prodigio".















In questo modo l'attrice ha presentato la figlia adottiva, da lei considerata come "una migliore amica". Le due si sono incontrate durante un concorso di canto che fu la Valeri stessa a 'inventare', insieme alla competenza e la creatività del compagno Maurizio Rinaldi, rinomato direttore d'orchestra. Stefania Bonfadelli, una voce splendida e una luce diversa negli occhi, all'epoca la ragazza aveva 17 anni.















Nata nel 1967, Bonfadelli esordisce fin da adolescente come una promettente cantante lirica. Originaria di Valeggio sul Mincio, laureata in Lettere e Musicologia presso l'Università La Sapienza di Roma. Nella vita vanta collaborazioni con Riccardo Muti, Franco Zeffirelli, Placido Domingo e Zubin Mehta, solo per citarne alcuni.









E quella ragazza è diventata una donna, oggi 53enne, proprio al fianco di Franca Valeri, nelle vesti di figlia ma anche di “migliore amica”, come detto da Franca in persona. Un percorso di vita ma anche artistico, stimolato e supportato dalla madre, che ha visto nel 2009 l’inaugurazione dell’Accademia musicale Jacopo Foroni a Valeggio. E nel giorno del saluto a Franca, rivolgendosi a tutti Stefania ha ricordato: “A chiunque voglia fare un omaggio con dei fiori, chiediamo una donazione al rifugio per cani abbandonati Franca Valeri onlus, al quale teneva tantissimo”.

