“È nato!”. Fiocco azzurro per la coppia italiana super vip. L’annuncio sui social: “Sei un raggio di sole”

Simone Inzaghi e Giaia Lucariello, fiocco azzurro per la coppia. Papà per la terza volta, l’ex calciatore e tecnico della Lazio finalmente può festeggiare e tirare un sospiro di sollievo. Il lieto annuncio arriva proprio il giorno del compleanno della mamma. Ore delicate come anche il periodo trascorso, ma la nascita del maschietto non può che scacciare via le nuvole.

Tommaso, Lorenzo e adesso Andrea, l'ex calciatore diventa papà per la terza volta. Tommaso è nato nel 2001 dalla precedente relazione tra Simone e Alessia Marcuzzi e oggi ha la bellezza di 18 anni, mentre Lorenzo e Andrea nascono dall'amore con Gaia Lucariello, sposata nel 2018. Nessun rancore con l'ex compagna, la loro può definirsi una vera famiglia allargata dove regna armonia e complicità.















L'arrivo di Andrea riesce a fare tirare un sospiro di sollievo. La stessa Gaia ha scritto "Un raggio di luce di tre anni molto difficili". Ed effettivamente il periodo trascorso ha richiesto molta cautela e forza di volontà, ricompensati con un tesoro dal valore decisamente inestimabile, l'arrivo di un figlio e la gioia di rendersi artefici di una nuova vita.























Palloncini blu che volavano ati già da tempo, il sesso del bebè era stato già svelato durante un video condiviso sul profilo Instagram di Gaia. Andrea viene alla luce e la coppia non può che festeggiare insieme ai numerosi colleghi e amici che si complimentano, tra cui Alessia Marcuzzi, Filippo Inzaghi, Michela Quattrociocche e il marito Alberto Aquilani, Costanza Caracciolo, Arianna Mihajlovic, Jessica Melena, Cristina Buccino, Manila Nazzaro, Ousmane Dabo, Alessia Ventura, Sarah Felberbaum, Giorgia Rossi, Francesco Panella, solo per citarne alcuni.

Una foto dolcissima ritrae Gaia e Simone ancora in ospedale insieme ai due fratellini, recando una didascalia che riesce a esprimere l’emozione del momento: “L’emozione non ha voce…. Benvenuto Andrea, grazie al mio team incredibile… vi voglio bene”. E zio Pippo ovviamente non può che rispondere con amore: “Complimenti, lo adoro già”. Un altro campione si è aggiunto alla famiglia: benvenuto Andrea.

