Valentina Dallari, l’ex tronista di Uomini e Donne preoccupa in fan, prima il malore poi la corsa in ospedale

Valentina Dallari, l’ex volto di Uomini e Donne fa preoccupare i fan. L’ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha sempre dimostrato di avere un carattere fragile. Umori altalenanti che hanno spesso portato Valentina Dallari ad accusare duri colpi emotivi. È accaduto anche nelle ultime ore, quando sul suo profilo Instagram è apparsa la foto in ospedale.

Ricoverata per un malore che ha fatto preoccupare tutti, Valentina Dallari ha condiviso con i suoi follower una foto correlata anche da una spiegazione esaustiva: “Ho avuto un attacco di panico e sono svenuta, sbattendo la testa”. Con al polso il bracciale di riconoscimento, Valentina rende partecipe i fan del piccolo inconveniente. (Continua a leggere dopo la foto).















Aggiunge anche il motivo che ha portato a manifestare l’attacco di panico: “Praticamente mi sono svegliata e ho letto una cosa che mi ha emozionato molto. Mi è venuto un attacco di panico e, a quanto pare, sono svenuta tirando una testata pazzesca per terra contro al tavolo da giardino. Mi sono risvegliata in giardino, a terra, senza sapere perché e come, e quindi niente. Fatto controllo, tutto okay. Ho un bel bernoccolo che sfoggerò con stile. P.S: dopo questa testata spero di non diventare normale”. (Continua a leggere dopo la foto).















Fortunatamente nulla di grave, ma di certo la delicatezza del momento ha meritato la giusta attenzione. Sempre molto attiva sui social, la bella bolognese classe ’93, nelle ultime ore non ha più pubblicato nulla di sé, destando non pochi sospetti nei fan che la seguono con assiduità. L’ex tronista ha sempre manifestato una sensibilità rara, a cui molti sono ormai abituati. (Continua a leggere dopo le foto).









Una relazione con Andrea Melchiorre, poi nella sua vita anche il rapper Junior Cally, Valentina Dallari ha sempre avuto una vita sentimentale molto turbolenta, senza dimenticare un passato segnato anche da disturbi alimentari, raccontati nel prodotto editoriale dal titolo “Non mi sono mai piaciuta”. Una popolarità che ha sempre dovuto fare i conti con un universo costellato da cadute e delusioni, da cui la Dallari ha sempre saputo trarre nuova energia.

Bacio Pascale – Turci, interviene Vladimir Luxuria e tira in ballo Silvio Berlusconi: rivelazioni bollenti