Bacio Pascale – Turci, interviene Vladimir Luxuria e tira in ballo Silvio Berlusconi: rivelazioni bollenti

Paola Turci e Francesca Pascale, i riflettori non possono che accendersi anche su di lui. L’ex compagna di Luxuria e la cena con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, le dichiarazioni non si risparmiano di certo. La polemica nasce alla luce del tweet di Mario Adinolfi, che il 5 agosto ha reso pubblica una foto scattata al termine di una cena tra l’ex deputata, Berlusconi e Francesca Pascale.

Mario Adinolfi accompagna la foto con una didascalia che così recita: “Ricordo il sorriso mesto di quando lei gli portò Luxuria a cena a Palazzo Grazioli, con tanto di selfie a cui si vede che si sarebbe volentieri sottratto. Povero Silvio, irriso a ottant’anni da una lesbica dichiarata che ora sta con una cantante comunista che lo odia. E lui paga!”. (Continua a leggere dopo la foto).















Non poteva che sopraggiungere la replica di Luxuria, che ha chiaramente alzato il polverone, scatenando una vera e propria polemica social accesa da un botta e risposta dai toni sostenuti. La foto in barca e il bacio tra le due ha sicuramente stimolato l’ex deputata a dire la sua in merito: “Non escludo che Berlusconi già sapesse dell’orientamento sessuale almeno bisex di Francesca. Auguro a lei e a Paola, che conosco entrambe, tutta la felicità che possono avere le persone che hanno la fortuna di innamorarsi”. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma Vladimir Luxuria non si è fermata a questo, perchè il conto in sospeso con il giornalista meritava ancora a giusta attenzione. Tutto è apparso sul sito Gay.it dove l’ex deputata ha reso pubblico il suo sfogo, chiaro, diretto e senza troppi giri di parole: “Sì, che la gente dovrebbe farsi un po’ di fatti suoi. Francesca Pascale non ha tradito Berlusconi, si erano già separati. Come Berlusconi si è rifatto una storia con un’altra donna, Francesca, stando alle paparazzate, si starebbe frequentando con Paola Turci”. (Continua a leggere dopo le foto).









E aggiunge: “Intanto Berlusconi si era andato a ritruccare per farsi quel selfie, disse ‘mi assento un attimo’, ed è stato un quarto d’ora fuori per tornare più truccato di me. Mangiammo, bevemmo, parlammo di stepchild adoption, perché era il periodo delle unioni civili. Fu una cena piacevole. Spero che se un giorno Adinolfi sarà invitato da qualcuno a cena, nessuno starà lì a fare la psicologia del sorriso, l’interpretazione dello sguardo. Forse non gli basta più il mestiere di omofobo, vuole fare quello dello pseudo psicologo”.

