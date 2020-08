In questi giorni Brigitte Nielsen ha fatto parlare di sé per l’uscita della sua prima autobiografia, ‘You only get one life’, in cui svela il suo passato trasgressivo e piccante: non solo il matrimonio con Sylvester Stallone, che è noto a tutti, ma anche della relazione breve e passionale avuta con Arnold Schwarzenegger. Si erano conosciuti nel 1985 sul set del film Yado (Red Sonja in inglese) e da lì è nata una relazione clandestina fatta di grande passione.

“Io ero una a cui piaceva flirtare e forse ci fu qualcosa tra di noi anche per i ruoli che dovevamo interpretare – racconta la Nielsen – i nostri personaggi condividevano una storia d’amore nel film. Arnold era uno con i piedi per terra, nonostante il suo fisico da Dio. Ma era impossibile ignorarlo quando correvamo mezzi nudi con i costumi da battaglia”. (Continua dopo la foto)















E ancora: “Volevamo provare tutto a letto e infatti lo abbiamo fatto. Non c’erano restrizioni, né promesse, niente di niente. Fu un periodo bellissimo nella mia vita. “Lontano dalle telecamere Arnold era affascinante, gentile, fiducioso. Sapevamo che appena il film fosse finito, sarebbe finita anche la storia. Appena le luci del set si spegnevano, sparivamo per fare ‘le nostre cose’”. (Continua dopo la foto)















Oggi Brigitte Nielsen ha 57 anni e 2 anni fa è diventata di nuovo mamma di Frida. L’attrice danese, classe 1963, è sposata dal 2006 con Mattia Dessì, il suo quinto marito di 15 anni più giovane, ed era già madre di 4 figli maschi avuti da 3 diverse relazioni prima di dare il benvenuto alla principessa di casa che oggi mostra orgogliosa su Instagram. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram I guess two is already a pool party!😉 #staysafe Un post condiviso da Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) in data: 28 Lug 2020 alle ore 10:23 PDT



Sembra ieri che la Nielsen annunciava la gravidanza con il pancione in bella vista e invece sono già passati 2 anni. Poche settimane fa l’attrice e il marito, che vivono a Los Angeles, hanno festeggiato il compleanno di Frida e ora ecco un nuovo scatto della loro estate americana. Nella foto Brigitte brinda in acqua con la piccola. “Cheers (salute) – la didascalia – Immagino che in due sia già ‘party in piscina’”. Sotto complimenti a valanga per mamma e figlia. Sì, Frida è proprio un amore.

