“E lui?!”. Diletta Leotta ‘in compagnia’ e il gossip esplode all’istante: come si sono fatti vedere

Vi abbiamo parlato qualche giorno fa della crisi sentimentale che ci sarebbe in atto tra Diletta Leotta e il suo fidanzato Daniele Scardina. Quest’ultimo sta facendo di tutto per chiarire, ma pare che la giornalista sportiva non ne voglia sapere per il momento. La giovane sembra tutt’altro che triste, infatti è assolutamente in forma smagliante e super sorridente, mentre si gode al 100% le meritatissime vacanze prima di tornare a lavorare il prossimo mese con la ripresa del calcio.

Essendo praticamente single, può darsi alla pazza gioia in compagnia delle sue amiche e dei suoi amici, con i quali sta condividendo delle esperienze fantastiche al mare. Di King Toretto non c’è nemmeno una minima traccia, anzi, nelle scorse ore è spuntata fuori una storia Instagram postata dalla stessa conduttrice che ha scatenato il gossip. Insieme a lei una persona alquanto misteriosa, ma che ha con Diletta un feeling davvero invidiato da tutti gli uomini italiani. (Continua dopo la foto)















Osservando con attenzione le sue ultime stories sul popolare social network, si può vedere una divertita Leotta che dà vita ad un tango molto ‘bollente’ in compagnia di questo ragazzo misterioso. I due sono su una barca e si lasciano andare a dei passi di danza molto sensuali. Dopo aver ballato in maniera molto appassionata, lui la getta in acqua per gioco e poi la segue. C’è già chi immagina che ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia, ma al momento non c’è alcuna certezza sul loro rapporto. (Continua dopo la foto)















Il tempo ci dirà se tra di loro resterà semplice empatia o se possa esserci qualcosa in più. I fan sono comunque estremamente curiosi e vorrebbero sapere almeno quale sia il suo nome. Intanto, negli ultimi giorni sono emerse novità sul legame ormai terminato con Scardina. Il pugile sarebbe partito alla volta della Sardegna per comprendere definitivamente se le cose possano risolversi o se la loro storia d’amore sia destinata ad interrompersi per sempre. Ma Diletta non vuole incontrarlo. (Continua dopo la foto)









Diletta e Daniele sarebbero entrati in crisi per le numerose assenze di lei a causa dei suoi impegni di lavoro e perché ama molto divertirsi. Tutto questo non sarebbe andato giù a King Toretto, che ha lamentato di essersi sentito trascurato. Nonostante entrambi stiano attualmente nella stessa regione italiana, il confronto tarda ad arrivare e non è neanche sicuro che prima o poi ci sarà.

