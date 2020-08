“Per sempre”. Clio MakeUp ci pensava da tempo e ora è arrivato il momento: è lei a confermare tutto

Clio MakeUp, decisione ormai presa. Saluta l’America in via del tutto ufficiale e lo comunica ai suoi numerosissimi fan. Il ritorno atteso in Italia per Clio Zammatteo è stato il risultato una lunga riflessione e oggi si dice pronta a riprendere in mano le redini della sua vita con al fianco il marito Claudio. La beauty blogger più famosa degli ultimi tempi sembra avere le idee molto chiare.

La pandemia non ha fatto altro che confermare gli ultimi dubbi in merito. Per Clio MakeUp è tempo di ripartire, o meglio, di trasferirsi e salutare la Grande Mela. La data esiste ed è stata comunicata attraverso il canale Instagram, dove la beauty blogger ha espresso di non vedere l'ora di fare ritorno nel Bel Paese. La notizia, accennata qualche mese fa, non concede ripensamenti.















Clio Zammatteo ha raccontato tutto questo durante una lunga intervista rilasciata per Vanity Fair; nessun dettaglio tralasciato e neanche il motivo, che la blogger spiega con queste parole:"Non mi sento più sicura. Quando pensi al livello di povertà che c'è nella città, quando abbiamo capito che il popolo americano non è per niente uguale al popolo italiano, perché la gente fa la fila fuori dai negozi di armi anziché ai supermercati per comprare carta igienica, abbiamo iniziato ad aver paura della reazione della gente più che del virus".















Ma il sogno americano per Clio si è rivelato una grande fortuna: "Vivere a New York mi ha dato la forza di trovare e poi percorrere la mia strada e anche il coraggio di inseguire i miei sogni e di costruire la realtà di ClioMakeUp. New York mi ha dato tanto, siamo arrivati senza nulla e torniamo con due figlie, quattro gatti e un'impresa". Insieme al marito Claudio Midolo, la neomamma fissa una data che non intende più rimandare: "È da tempo che volevamo farlo. Con mio marito Claudio ne parliamo da più di due anni, spinti dal desiderio di avvicinarci alle nostre famiglie e al team".









E aggiunge: “L’arrivo di Grace e Joy ha reso ancora più forte la nostra volontà di rientrare in Italia. Per la tempistica negli ultimi mesi ha indubbiamente inciso anche l’emergenza covid e la priorità di ricongiungerci quanto prima ai nostri affetti in Italia. Così abbiamo scelto di ritornare a settembre, anticipando di sei mesi il piano di rientro che avevamo inizialmente ipotizzato per la primavera del 2021”.

